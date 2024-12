◆Mrs. GREEN APPLE、10周年企画発表

【モデルプレス=2024/12/02】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE(ミセスグリーンアップル)が2024年12月2日、都内にて「10周年企画」記者発表を実施。デビュー10周年を迎える2025年に実施する8つの企画を発表した。ボーカル・ギターの大森元貴、ギターの若井滉斗、キーボードの藤澤涼架からなるMrs. GREEN APPLEは2013年にバンドを結成し、2015年にメジャーデビュー。現在、「第66回輝く!日本レコード大賞」の「優秀作品賞」にも選出された「ライラック」が自身最速でストリーミング累計3億回再生を突破しているほか、2024年12月2日時点で、ストリーミング累積再生数1億回を突破した楽曲が20曲に達した。さらに、2年連続となる『第75回NHK紅白歌合戦』の出場も決定している。

◆Mrs. GREEN APPLE10周年企画一覧

11月20日、バンドの公式X(旧Twitter)にて「2024年12月2日(月)18:00記者発表 〜Press Conference〜」と突然の予告を投稿し、公式YouTubeチャンネルにて生配信することも話題となっていた。大森は「MGA MAGICAL 10 YEARS」と名付けた10周年について「デビュー10周年という大きな節目に、JAM’S(Mrs. GREEN APPLEのファンネーム)の皆さんにどれだけ楽しんでもらえるか、 どれだけワクワクしてもらえるかっていうのについて以前から考えてきました」と構想を練ってきたという。「僕たちの楽曲に『Magic』という楽曲があるんですけど、ミセスにとってもJAM’Sにとってもマジカルな1年にしたいという思いから『MGA MAGICAL 10 YEARS』と名付けさせていただきました」と名前の由来を明かした。また最後にメンバーそれぞれが挨拶、降壇して記者発表は終わるかに見えたが、もう1つの映像「BABLE no TOH in 2025 Autumn/Winter」がスクリーンに投影された。2023年8月に開催されたドームライブ“Atlantis”のエンディングで突如その制作が予告されたツアー“BABEL no TOH”を、いよいよ2年越しで2025年秋〜冬に開催することが発表された。MGA MAGICAL 10 YEARS LOGO若井は「僕たちのイメージカラーでもあるグリーンを基調として10周年の10という数字が象徴的なデザイン」と説明し「10周年を僕たちとJAM’Sの皆さんとでキラキラとした、そしてワクワクできるものにしたい」と込められた思いを表した。藤澤は「来年はこのテーマとロゴをしっかり掲げて、僕たちにとっても、そしてJAM’Sの皆さんにとっても忘れられない1年にしようと思います」と意気込んでいる。MGA MAGICAL 10 YEARS CONCEPT PHOTO「ミセスは音楽やエンターテインメント、現実と非現実を自由に行き来できる」というイメージを具現化したコンセプトフォト。若井は、それぞれが花を身にまとうことで繋がっているメンバーは「互いの信頼関係や絆で揺らぐことのない今のミセスを象徴している」と伝えた。また、藤澤は「僕たちはあまりアーティスト写真という言葉を使わずに“CONCEPT PHOTO”という言葉を用いることが多いのですが、それは今の僕たちをただ等身大で切り取るのではなく、 その時々のテーマや表現したいことを考えて、それをコンセプトとして表現した写真になっています」とバンドがあえて“CONCEPT PHOTO”という言葉を使う理由を示していた。MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY BEST ALBUMデビュー記念日となる2025年7月8日にベストアルバム「10」をリリースする。大森は「10周年だからこその特別なものにしたいと思っていますし、選曲や内容についてもすでにメンバーだったりチームで今真っ最中で考え始めている」と現状を報告。デビュー5周年の2020年に活動休止し、2022年の「フェーズ2開幕」からリリースした楽曲だけでも27曲の新曲をリリースしてきたことから「今回のベストアルバムはかなり 選曲は悩み苦しんでいるところでございます」と笑っていた。MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE2025年7月26日・27日に横浜・山下ふ頭にて、2日間で10万人を動員する過去最大規模となる野外ライブを開催する。このライブについて大森は「今回はアニバーサリーライブとしてJAM’Sの皆さんと大きな大きな祝祭を開催できたらと思っております」と期待させる。藤澤は「10万人のJAM’Sの皆さんが各地から集まってくれるにふさわしい素敵な場所を作りたいと思っています。そしてそこには、 僕たちと10万人とは対峙するという図式ではなくて、10万通りの心の交流が生まれる、そんな2日間にしたいと思っています」とミセスらしい交流の場所を作りたいと話していた。MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK全国の商業施設、ショッピングモールとのコラボレーションが決定。藤澤は、バンドが年々幅広い世代からの支持を実感していると話し「このコラボレーションで、全国の皆さんにミセスをより知ってもらいたい、ミセスに触れてもらえる機会が作れると思っています」とJAM’Sがさらにミセスを身近に感じられる企画になるとした。MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION2025年秋より全国で展覧会を開催。「楽曲制作やクリエイティブにまつわること、過去のコンサートの衣装や様々なアイテムの展示などでの10年間を振り返ることができるイベントにしたい」と楽曲だけでなく、アートワークや制作グッズなど軌跡を辿る詳細な内容となることを発表した。MGA MAGICAL 10 YEARS HEADLINER SHOW IN KOREA2025年2月15日・16日に、韓国で初の単独公演となる「MGA LIVE in SEOUL, KOREA 2025」をKOREA UNIVERSITY TIGER DOME(高麗大学校ファジョン体育館)にて開催する。数年間韓国語の勉強を続けてきたという若井は「今年は単独でも韓国に行ってきました。個人的にとても身近に感じる国でライブをできることにとてもワクワクしています」と笑顔を浮かべていた。MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM「フェーズ2開幕」以降、密着カメラが帯同していたというMrs. GREEN APPLE。大森は「YouTubeで公開しているミュージックビデオの撮影だったりレコーディングの裏側と行ったものだけではなく、ミセスの音楽がどういう風に生まれているのか、どういう経緯を経て皆さんの耳に届いているのかといった根幹に関わるところをお見せできるようなドキュメンタリー映画になるといいなと思って着手しております」と映画の内容について語っていた。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】