¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¢ÂæËÌ¤Ç½é¤Î³¤³°¸ø±é ÂæÏÑ¸ì¤Ç¤Î³Ú¶ÊÈäÏª¤Ç2Ëü2Àé¿ÍÊ¨¤«¤»¤ë
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ë7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤¬11·î30Æü¤È12·î1Æü¡¢¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤ÎÂæËÌ¸ø±é¤òÂæËÌ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤·¡¢2¸ø±é¤Ç·×Ìó2Ëü2000¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤È¤Ã¤Æ³¤³°¸ø±é¤Ïº£²ó¤¬½é¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÂæÏÑ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¼ê»æ¤òÃæ¹ñ¸ì¤ÇÆÉ¤ß¾å¤²¤¿Â¾¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö½é¿´LOVE¡×¤Î°ìÉô¤òÂæÏÑ¸ì¤Ç²Î¤¤¡¢´ÑµÒ¤ò´î¤Ð¤»¤¿¡£
º£²ó¤Î¸ø±é¤Ë¸þ¤±¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡£µ¼Ô²ñ¸«¤ÇÃæ¹ñ¸ì¤ÈÂæÏÑ¸ì¤ò¸ò¤¨¤¿¤¢¤¤¤µ¤Ä¤òÈäÏª¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Ï³Ø¤ó¤ÀÃæ¹ñ¸ì¤äÂæÏÑ¸ì¤ò»È¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ãæ¹ñ¸ì¤äÂæÏÑ¸ì¤òÈäÏª¤¹¤ë¤¿¤Ó¤ËµÒÀÊ¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÈ¿±þ¤¬¤¢¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ï°¦¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
ÂæÏÑ¤ÏÀèÆü¤ÎÌîµå¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢12¡×¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢¤ªº×¤ê¥à¡¼¥É¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤â¤¢¤ëÆ£¸¶¾æ°ìÏº¤¬Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡Ö¶³´î¡¢¶³´î¡ª¡×¡Ê¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Ë¤È¶«¤Ö¤ÈµÒÀÊ¤ÏÂç¤¤¤ËÊ¨¤¤¤¿¡£
ÂæÏÑ¤Î´ÑµÒ¤ÎÇ®µ¤¤ÈÂç´¿À¼¤ÎÃæ¡¢Ìó30¶Ê¤òÈäÏª¡£2ÆüÌÜ¤Î¸ø±é¤Ç¤ÏÌÄ¤ê»ß¤Þ¤Ê¤¤¡Ö¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡×¥³¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤Æ¥À¥Ö¥ë¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï½¼Â´¶¤ËËþ¤Á¤¿¾Ð´é¤ÇÂæËÌ¸ø±é¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£
¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ïº£¸å¡¢ÍèÇ¯1·î¤Ë¥½¥¦¥ë¡¢¹á¹Á¤ò²ó¤ë¡£
¡Ê²¦¿´ùè¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë
º£²ó¤Î¸ø±é¤Ë¸þ¤±¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡£µ¼Ô²ñ¸«¤ÇÃæ¹ñ¸ì¤ÈÂæÏÑ¸ì¤ò¸ò¤¨¤¿¤¢¤¤¤µ¤Ä¤òÈäÏª¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Ï³Ø¤ó¤ÀÃæ¹ñ¸ì¤äÂæÏÑ¸ì¤ò»È¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ãæ¹ñ¸ì¤äÂæÏÑ¸ì¤òÈäÏª¤¹¤ë¤¿¤Ó¤ËµÒÀÊ¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÈ¿±þ¤¬¤¢¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ï°¦¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
ÂæÏÑ¤Î´ÑµÒ¤ÎÇ®µ¤¤ÈÂç´¿À¼¤ÎÃæ¡¢Ìó30¶Ê¤òÈäÏª¡£2ÆüÌÜ¤Î¸ø±é¤Ç¤ÏÌÄ¤ê»ß¤Þ¤Ê¤¤¡Ö¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡×¥³¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤Æ¥À¥Ö¥ë¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï½¼Â´¶¤ËËþ¤Á¤¿¾Ð´é¤ÇÂæËÌ¸ø±é¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£
¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ïº£¸å¡¢ÍèÇ¯1·î¤Ë¥½¥¦¥ë¡¢¹á¹Á¤ò²ó¤ë¡£
¡Ê²¦¿´ùè¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë