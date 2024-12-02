銀一株式会社は、RODEのオンカメラマイク「ビデオマイクゴーII ヘリックス」を12月6日（金）に発売する。価格は1万9,800円。従来機種「ビデオマイクゴーII」を刷新したモデルとなる。

主な変更点は、マイク本体を支える振動抑制用のパーツ。新たに採用した独自開発の「HELIXアイソレーションマウント」により、マウント部分の小型・軽量化を実現。カメラや設置箇所からのノイズを効率的にカットするという。

接続方式は従来同様、アナログ出力（3.5mm TRS端子）とデジタル出力（USB Type-C端子）の両対応を継続。スマートフォンやパソコンでの使用にも対応する。専用アプリを使用することで、入力感度やノイズフィルターなどの詳細な設定も行える。3.5mm TRS端子を介したヘッドホンモニタリング機能を備える。

デジタル出力での使用時は、Windows、macOS、iOS、Androidの主要OSに対応する。なお、USB Type-C接続用のケーブルは別売となる。

形式：エレクトレットコンデンサー ポーラパターン：スーパーカーディオイド 周波数特性：20Hz～20kHz 出力インピーダンス：2K2Ω S/N比：79dBA 等価雑音レベル：15dBA (A-Weighted) ダイナミックレンジ：95dBA Typical 感度：-31dBV(28.78mV @ 94dB SPL) ± 1dB @ 1kHz 最大SPL：110 dB SPL 出力端子：3.5mm TRS端子（アナログ出力）、USB-C端子（デジタル出力） デバイス接続端子：USB-C（USB2.0） 電源：2-5V プラグインパワー（3.5mm TRS）、5V USB バスパワー（USB-C） ビット深度（デジタル出力時）：24bit サンプルレート（デジタル出力時）：48kHz OS要件：macOS 10.15以降、Windows 10（20H2）以降、iOS 14以降、Android 9.0以降 対応RØDEアプリ：RØDE Central、RØDE Connect、RØDE Capture、RØDE Reporter 外形寸法：12×Φ2.16cm（本体）、5.2×5×15cm（全オプション装着時） 重量：33g（本体）、57g（全オプション装着時） 同梱物：SC14（3.5mm TRS-TRSケーブル）×1、ウインドシールド×1（本体装着済）、HELIXアイソレーショマウント×1（本体装着済）