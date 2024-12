JO1、 INI、DXTEEN、ME:I、IS:SUEの合同ライブ<LAPOSTA 2025 Supported by docomo>のグループ別公演の詳細を解禁した。本イベントは、2025年1月27日〜2月2日の1週間、東京ドームとその他周辺施設を舞台に開催され、今回で3回目の開催となる。解禁されたのは、グループごとに行われるステージ内容と会場だ。JO1とINIは、メンバー自らが企画・演出を考える特別なソロステージ < LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by MEMBERS>を1月27日〜29日の3日間で計22公演を開催する 。会場はIMM THEATER/シアターGロッソ/後楽園ホールで、オリジナル楽曲やカバー楽曲披露のほか、バンド演奏やダンス、トークコーナー、作品展示など、 22人の個性が光る公演になるとのこと。券売情報などの詳細は後日解禁される。

<FAN MEETING in LAPOSTA 2025>



[会場]TOKYO DOME CITY HALL[スケジュール]<ME:I FAN MEETING in LAPOSTA 2025>2025年1月27日(月) 開場 17:30 /開演 18:30<IS:SUE FAN MEETING in LAPOSTA 2025>2025年1月28日(火)開場 17:30 /開演 18:30<DXTEEN FAN MEETING in LAPOSTA 2025>2025年1月29日(水) 開場 17:30 /開演 18:30[チケット先行受付]・OFFICIAL FANCLUB 最速先行:12月2日(月)18:00〜12月8日(日)23:59当落発表:12月13日(金) 20:00・OFFICIAL FANCLUB 会員先行12月9日(月)18:00〜12月15日(日)23:59当落発表:12月21日(土) 20:00[申込者]・1月27日(月)公演: ME:I OFFICIAL FANCLUB月会費まとめて払いコース会員の方・1月28日(火) 公演: IS:SUE OFFICIAL FANCLUB月会費まとめて払いコース会員の方・1月29日(水): DXTEEN OFFICIAL FANCLUB月会費まとめて払いコース会員の方[チケット料金 ]8,800円(税込)※ドリンク代別