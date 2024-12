数々の作品で観客を物語へと引き込む珠玉の音楽と圧巻の映像美で、世界中を感動の渦に包み込んだディズニー・アニメーション・スタジオ。

その最新作として、第89回アカデミー賞、第74回ゴールデングローブ賞など数々の映画賞にノミネートされた『モアナと伝説の海』の続編、『モアナと伝説の海2』が12月6日より全国公開されます。

『モアナと伝説の海2』に先駆け、日本の流行の発信地・原宿に2024年オープンした商業施設、東急プラザ原宿「ハラカド」の4階で「モアナ」の南国の世界観を体験できる“モアナジャック”が2週間限定で実施されます☆

東急プラザ原宿「ハラカド」ディズニー映画『モアナと伝説の海2』公開記念「モアナジャック」

開催期間:2024年12月2日(月)〜12月15日(日)

開催場所: 東急プラザ原宿「ハラカド」4階

所在地:渋谷区神宮前 6-31-21 原宿スクエア内

美しい海の世界観が魅力の一つでもある『モアナと伝説の海』

11月27日に全米で公開され、2024年の最後を飾るビッグウェーブとなる超特大ヒットを記録している『モアナと伝説の海2』では、映像技術が進化したことに伴い、波の表面に浮かぶ“泡”や水の動きといった繊細な表現が重ねられています。

前作よりリアルに作り出されたディズニー史上最もスケールが大きく美しい“水”の映像表現が実現し、美しく神秘的な海の世界観がさらにパワーアップ!

原宿にあるハラカドで実施されるモアナジャックでは、まるで映画の世界に入り込んだかのような様々な体験ができる企画が実施されます。

期間中、会場でしか撮れないスペシャルモアナフォトスポットや美しい南国の海を体感できる映像美没入コーナーが登場。

さらに日本版エンドソングを歌うガールズグループ”ME:I”(読み:ミーアイ)の手書きパネルの展示、モアナの世界観に入り込める特別な体験ができる企画が盛りだくさんです。

さらに4階ハラカドカフェでは南国フェアスペシャルメニューの提供も実施され、疲れた年末に心も体も元気になるような南国の世界が楽しめます☆

フォトロケ・フォトスポット

1階エントランスの入り口には美しい海を背景に、「モアナ」の冒険に欠かせない船のオールや「マウイ」が昔、島を釣り上げたという神の釣り針などと一緒に写真を撮ることができるフォトスポットが登場。

「モアナ」や妹の「シメア」、半神半人の「マウイ」たちと素敵な写真を撮影できるフォトスポットも設置されます。

そのなかでも「モアナ」とたくさんのお花で彩られたスペシャルフォトスポットは、全国でもここハラカドのみの限定フォトロゲイニングとなっています。

映像美没入コーナー

約360度の壁に『モアナと伝説の海』の世界が映し出される映像美没入コーナーが登場。

海の世界が映し出され、床面には美しい青い海が投影され、歩くと砂浜に足跡が残ったり、水泡が浮かんだり、「モアナ」が冒険に出る海の中に入り込んだようなインタラクティブな体験ができる映像美没入コーナーも展開されます。

貝殻ビン詰めコーナー

小さいサイズの貝殻や砂を小瓶に入れて世界にたった一つのオリジナルな“モアナの海”を作って持ち帰れる貝殻ビン詰めコーナーを設置。

「モアナ」の世界を自宅に持ち帰り、どこでも心が元気になる“モアナチャージ効果”を得ることができます。

日本版エンドソングアーティスト ME:Iの手書きパネル展示/エンドソング歌詞入りパネル展示/ME:I 特別映像の放映

『モアナと伝説の海2』の日本版エンドソングアーティストとして「ビヨンド 〜越えてゆこう〜」を壮大に歌うガールズグループME:I。

ME:Iが楽曲の魅力を披露する手書きパネルや、歌詞のパート割りが一目で分かる歌詞入りパネルが展示されます。

さらにME:Iのメンバーが『モアナと伝説の海2』仕様の衣裳を身に着けた、ここでしか見られないグループショット写真や、特別コメント映像に加え、先日解禁された際にソーシャル上で大きな話題を生んだエンドソング歌唱映像が大型ビジョンにて放映されることも決定しています。

ハラカドカフェ「南国フェアスペシャルメニュー」

メニュー名・価格:上から)

・アサイーサンデー 1,290円(税込)

・ブルーハワイ 750円(税込)

・ホットスモア 750円(税込)

同じフロアーにある「ハラカドカフェ」にて、南国フェアスペシャルメニューを販売。

アサイーにグラノーラやイチゴ、ブルーベリー、バナナ、ヨーグルトやアイスなどを乗せた「アサイーサンデー」や、透き通る海の青を表現したドリンク「ブルーハワイ」が用意されます。

さらに、寒い体を一気に温めてくれるドリンク「ホットスモア」が登場します。

モアナ限定ステッカー配布

ハラカドカフェに来場された方全員に限定ステッカーをプレゼント。

全6種類中からランダム1枚配布されます。

※絵柄は選べません

全国9都市「交通広告」

原宿だけでなく、東京、名古屋、大阪、福岡、札幌、沖縄、仙台、静岡、広島の日本全国9都市を「モアナ」がジャックする交通広告も実施。

この冬の寒さを吹き飛ばす美しい海を体感できる広告が日本全国を駆け巡ります。

東急プラザ原宿「ハラカド」にて2024年12月2日より開催される、ディズニー映画『モアナと伝説の海2』公開記念「モアナジャック」の紹介でした☆

