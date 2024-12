ケン・コーポレーションは、仲介部門である外国部内に、外国人向けの不動産売買仲介サービスを専門に取り扱う部門を新たに創設しました。

ケン・コーポレーション「外国人向けの不動産売買仲介サービス」

外国部では、長年にわたり外資系企業や外国人向けの高級賃貸仲介を中心に培ってきた豊富な経験を活かし、外国人の利用者が日本国内で不動産を購入する際に、よりスムーズで安心な取引をサポートします。

専任のスタッフが物件の選定から契約に至るまで、専門的なアドバイスや法的手続き、文化的な違いに関するサポートを提供し利用者のニーズに応じた最適なサービスが届けられます。

