「よしもと住みます芸人」が訪問！タカラスタンダード「タカラ放浪記」リニューアル

タカラスタンダード「タカラ放浪記」リニューアル

タカラスタンダードは、2022年の創業110周年を記念して開始した、よしもと住みます芸人が全国約160カ所にあるタカラスタンダードのショールームを訪問する企画「タカラ放浪(ホーロー)記」のページをリニューアル。

また、新たに大阪府住みます芸人「span!」が2024年7月にオープンした南大阪ショールームに訪問し、ショールーム体験をするWEB限定動画を、2024年12月2日(月)よりタカラスタンダードのホームページにて公開しました。

■よしもと住みます芸人が行く!タカラ放浪(ホーロー)記とは

タカラスタンダードは、全国約160カ所にショールームを展開しており、その数は業界最多(※)です。

さまざまな地域を幅広く網羅している特性を生かし、各ショールームでは、それぞれの地域に合わせた展示を行っています。

地域密着型という共通点から、47都道府県に住み、地域の魅力ある情報発信を通して笑いの力で地域活性化を図る「よしもと住みます芸人」と、各地域のお悩みに合わせた商品を実際に体感していただく企画です。

(※)2024年4月末時点、同社調べ

■大阪府住みます芸人「span!」が南大阪ショールームを体験!

大阪府住みます芸人の「span!」が2024年7月にオープンした南大阪ショールームを訪問。

8つのコンセプトからなる体験型展示のショールームで、ホーローの魅力やキッチン、お風呂をリアルに体感していただきました。

「span!」のお二人は初めて体験する家事らく機能やホーローならではの掃除のしやすさや収納性など、高機能で使いやすいキッチンやお風呂に驚きの連続。

最後には、ご当地ネタを披露し、地域に愛される「よしもと住みます芸人」と、タカラスタンダードのショールームの魅力を実感出来る動画となっています。

