「Best of the Best」を含む多数受賞！Yiayia and Friends KOREA

2024年11月1日、世界的に権威のあるデザイン賞「Red Dot Design Award」の授賞式において、Yiayia and Friends KOREA(イアイアアンドフレンズコリア)が「Best of the Best」を含む複数部門で受賞。

同ブランドはこれにより、革新的なデザインと品質への取り組みが国際的に認められる快挙を成し遂げました。

Yiayia and Friends KOREAは、「Packaging Illustration」部門で最も栄誉ある「Red Dot: Best of the Best」を受賞し、ブランドの創造性が世界的に高く評価されました。

また、Love Editionエキストラバージンオリーブオイルは「Food」部門でRed Dot Design Awardを受賞し、ユニークなパッケージデザインが国際的な評価を得ました。

さらに、パッケージデザインや環境グラフィック部門でEBGE Merit Awardも受賞し、美しさと実用性を兼ね備えたブランドとしての地位を確固たるものにしています。

■ブランドについて

Yiayia and Friendsは、ギリシャの伝統的な価値観と現代的なデザインを融合させた独自のブランドです。

特に注目されているのが、ギリシャ産のオリーブを使用したエキストラバージンオリーブオイル。

豊かな香りと滑らかな味わいが特徴で、手作業で収穫されたオリーブを厳しい品質基準のもと加工しています。

この製品はギリシャの豊かな文化と高品質な製品価値を世界に届け、幅広い消費者層から支持を得ています。

ブランドの象徴である「Yiayia」(おばあちゃん)のキャラクターは、ギリシャの家族文化の温かみを現代的なデザインに落とし込み、消費者に親しみやすいメッセージを伝えています。

現在、Yiayia and Friendsはアメリカ、カナダ、イギリス、フランス、ドイツ、カタール、シンガポールなど18カ国以上で展開し、グローバル市場での成長を続けています。

Red Dot Design Awardで「Best of the Best」を受賞したイアイアアンドフレンズコリアのパッケージイラストレーション

■受賞歴

今回のRed Dot Design Award受賞に加え、同ブランドはこれまでにADC*E、European Design Awards、Pentawardsなど、数々の国際的なデザイン賞を受賞しています。

特に2016年以降、Red Dot Design Awardで繰り返し受賞しており、そのデザイン力が一貫して認められてきました。

