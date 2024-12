ソウルゲームズは自社開発のスマートフォン向けRPGゲーム『ルナモバイル:月明かりと共に』を2024年12月19日(木)に正式リリース予定です。

正式リリースに向けて、各ストアなどで事前登録の受付を開始ししました。

ルナモバイル:月明かりと共に

ソウルゲームズは自社開発のスマートフォン向けRPGゲーム『ルナモバイル:月明かりと共に』を2024年12月19日(木)に正式リリース予定です。

正式リリースに向けて、各ストアなどで事前登録の受付を開始。

◆『ルナモバイル:月明かりと共に』について◆

『ルナモバイル:月明かりと共に』はキュートなキャラクターが特徴の癒し系ファンタジーMMORPGです。

神秘的な世界「ブルーランド」を舞台に、エレン、ルナと一緒に月族の秘密を明かしていく旅路を描いており、既に全世界で200万人以上が遊んでいる人気ゲームです。

『ルナモバイル:月明かりと共に』は可愛いグラフィックとファミリー、ギルドシステムを基盤としており、プレイヤー同士が活発に参加するコミュニティが特徴的なゲームです。

特に原作IPの「ルナオンライン」ユーザーの多い東南アジア及び台湾での人気が高く、老若男女問わず多くのユーザーから好評を博しています。

◆日本でのリリースにあたりフルボイス化!◆

『ルナモバイル:月明かりと共に』は、日本での正式サービスにあたり、すべてのメインクエストをフルボイスで提供する大規模なアップデートを予定しています。

エレン役に小坂井祐莉絵、ルナ役に山田麻莉奈など、多数の人気声優を起用しています。

◆豪華な事前登録報酬をプレゼント◆

App Store、Google Play Storeや事前登録ページより事前登録で、事前登録報酬として、限定コスチュームやゲーム内の高級ペットやアイテムやを召喚できる召喚券3種を各10枚プレゼント!

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post エレン役に小坂井祐莉絵起用!ソウルゲームズ「ルナモバイル:月明かりと共に」 appeared first on Dtimes.