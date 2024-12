チケット売れなかったか…Mnetサバイバル番組『ROAD TO KINGDOM：ACE OF ACE』コンサートが開催中止に

ボーイズグループサバイバル番組のMnet『ROAD TO KINGDOM:ACE OF ACE』のコンサートが突如として開催中止になった。

12月2日、コンサート「2025 ROAD TO KINGDOM:ACE OF ACE」の制作会社は、「KSPO DOMEで開催予定だった『ROAD TO KINGDOM』のコンサートは中止となった」と発表した。

制作会社は、「やむを得ない事情で公演を中止することになった」とし、「チケットの予約はすべて取り消され、全額払い戻しを行う」と明らかにした。

(写真=CJ ENM)

『ROAD TO KINGDOM:ACE OF ACE』のコンサートは、来る2025年1月4日〜5日にソウルのKSPO DOMEで開催される予定だった。同公演には番組のファイナリストのCRAVITY、ONEUS、8TURN、YOUNITE、The CrewOneの5組が参加予定だった。

公演の1か月前に突然中止を決めた理由は明確にしなかったが、チケットの売れ行きが芳しくなかったのではないかと推測されている。