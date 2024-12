◆LAPOSTA(ラポスタ)、グループ別公演情報解禁

【モデルプレス=2024/12/02】JO1(ジェイオーワン)、INI(アイエヌアイ)、ME:I(ミーアイ)、DXTEEN(ディエックスティーン)、IS:SUE(イッシュ)が出演する合同ライブ「LAPOSTA 2025 Supported by docomo」(2025年1月27日〜2月2日開催)より、グループ別公演の出演日と会場が解禁となった。JO1とINI は、メンバー自らが企画・演出を考える特別なソロステージ「LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by MEMBERS」を1月27日〜29日の3日間で計22公演開催。会場はIMM THEATER、シアターGロッソ、後楽園ホールで、オリジナル楽曲やカバー楽曲披露のほか、バンド演奏やダンス、トークコーナー、作品展示など、22人の個が光る公演に。各公演タイトルやロゴ、ポスターなどのビジュアル制作にもメンバーのこだわりが詰まっている。

◆LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by MEMBERS

◆FAN MEETING in LAPOSTA 2025/@TOKYO DOME CITY HALL

DXTEEN、ME:I、IS:SUEは「FAN MEETING in LAPOSTA 2025」をTOKYO DOME CITY HALLにて開催。初日の27日は ME:I、28日はIS:SUE、29日はDXTEENが出演し、パフォーマンスやトークコーナーなど、ファンと楽しむファンミーティングを実施する。(modelpress編集部)<2025年1月27日(月)>【会場】IMM THEATER・JO1/白岩瑠姫・INI/高塚大夢(※「高」は正式にははしごだか)【会場】シアターGロッソ・JO1/川尻蓮・INI/木村柾哉【会場】後楽園ホール・INI/西洸人<2025年1月28日(火)>【会場】IMM THEATER・JO1/與那城奨・JO1/金城碧海・INI/藤牧京介【会場】シアターGロッソ・INI /許豊凡・JO1/大平祥生・JO1/佐藤景瑚【会場】後楽園ホール・INI/松田迅・JO1/鶴房汐恩・INI/池崎理人(※「崎」は正式には「たつさき」)<2025年1月29日(水)>【会場】IMM THEATER・INI /田島将吾・JO1/木全翔也・JO1/河野純喜【会場】シアターGロッソ・JO1/豆原一成・JO1/川西拓実・INI/尾崎匠海【会場】後楽園ホール・INI/佐野雄大・INI/後藤威尊・ME:I「ME:I FAN MEETING in LAPOSTA 2025」2025年1月27日(月)開場17:30/開演 18:30・IS:SUE「IS:SUE FAN MEETING in LAPOSTA 2025」2025年1月28日(火)開場17:30/開演18:30・DXTEEN「DXTEEN FAN MEETING in LAPOSTA 2025」2025年1月29日(水)開場17:30/開演18:30【Not Sponsored 記事】