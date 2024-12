赤ちゃんの頃を思い出す…かな?

現代人はさまざなな要因により、睡眠不足だと言われていますよね。少しでも長く眠るには、早くベッドに入ることと、そこから早く入眠することが大事です。今はそのためのゲームアプリも存在します。

ソフトではなくハードウェアで解決

早く寝付くためのテクノロジーが…ベッドを左右に揺らす「Ensven 3 Smart Modular Bed Rocker」。どんなベッドも、このモジュールを下に敷くだけ。

動力があるアクティヴ・パッド×1と、動力なしで動きに合わせるパッシヴ・パッド×3のセットで、起動すれば赤ちゃんのように眠れます(多分)。

いろんなモードを試そう

単調に揺れるだけでも良さそうですが、モードはロック、インターバル、ランダム、シェイクの4種類があります。揺れ方と間隔が好みで選べるんですね。

酔わずに眠れる?

古代の昔から、ゆりかごやハンモックはよく眠れる寝具として使われてきました。また科学的にも4秒に1回、左右に揺れると被験者の寝付きが早まる結果が出ているのだとか。

電車や車の揺れは心地よくてウトウトしてしまいますが、これは慣れないと船酔いしそうな気がします。でも第3世代なので、これまでけっこう売れてるんだろうなぁと思います。

Image: Whirly Max Inc.

ソファなどにも使える

価格は650ドル(約9万4800円)。耐荷重は550kgで、ベビーベッドやソファなど脚のある家具にも設置可能です。

