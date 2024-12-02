＜個人投資家の予想＞ 12月02日 16時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(1407) ウエストＨＤ 東証スタンダード
(277A) グロービング 東証グロース
(9376) ユーラシア 東証スタンダード
(3559) ＰバンＣＯＭ 東証スタンダード
(6707) サンケン 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6752) パナＨＤ 東証プライム
(7267) ホンダ 東証プライム
(277A) グロービング 東証グロース
(9376) ユーラシア 東証スタンダード
(3299) ムゲンＥ 東証スタンダード
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(1407) ウエストＨＤ 東証スタンダード
(277A) グロービング 東証グロース
(9376) ユーラシア 東証スタンダード
(3559) ＰバンＣＯＭ 東証スタンダード
(6707) サンケン 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6752) パナＨＤ 東証プライム
(7267) ホンダ 東証プライム
(277A) グロービング 東証グロース
(9376) ユーラシア 東証スタンダード
(3299) ムゲンＥ 東証スタンダード
出所：MINKABU PRESS