　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


42614.38　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41226.30　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
41024.34　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
40182.23　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
40129.74　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
39910.55　　新値三本足陽転値
39838.21　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39650.41　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39340.12　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39171.07　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
38984.77　　均衡表転換線(週足)
38798.51　　均衡表基準線(日足)
38691.74　　25日移動平均線
38646.14　　200日移動平均線
38588.58　　均衡表雲上限(日足)

38513.02　　★日経平均株価2日終値

38498.01　　13週移動平均線
38450.13　　26週移動平均線
38427.63　　均衡表転換線(日足)
38404.54　　6日移動平均線
38237.62　　75日移動平均線
38212.40　　ボリンジャー:-1σ(25日)
37733.06　　ボリンジャー:-2σ(25日)
37655.90　　ボリンジャー:-1σ(13週)
37449.80　　均衡表雲上限(週足)
37351.46　　均衡表雲下限(日足)
37253.73　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37062.05　　ボリンジャー:-1σ(26週)
36813.80　　ボリンジャー:-2σ(13週)
36791.45　　均衡表基準線(週足)
35971.69　　ボリンジャー:-3σ(13週)
35787.71　　均衡表雲下限(週足)
35673.96　　ボリンジャー:-2σ(26週)
34285.88　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　44.34(前日31.24)
ST.Slow(9日)　　36.73(前日35.50)

ST.Fast(13週)　 61.63(前日62.49)
ST.Slow(13週)　 65.07(前日69.88)

［2024年12月2日］

株探ニュース