【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(2日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
42614.38 ボリンジャー:＋3σ(26週)
41226.30 ボリンジャー:＋2σ(26週)
41024.34 ボリンジャー:＋3σ(13週)
40182.23 ボリンジャー:＋2σ(13週)
40129.74 ボリンジャー:＋3σ(25日)
39910.55 新値三本足陽転値
39838.21 ボリンジャー:＋1σ(26週)
39650.41 ボリンジャー:＋2σ(25日)
39340.12 ボリンジャー:＋1σ(13週)
39171.07 ボリンジャー:＋1σ(25日)
38984.77 均衡表転換線(週足)
38798.51 均衡表基準線(日足)
38691.74 25日移動平均線
38646.14 200日移動平均線
38588.58 均衡表雲上限(日足)
38513.02 ★日経平均株価2日終値
38498.01 13週移動平均線
38450.13 26週移動平均線
38427.63 均衡表転換線(日足)
38404.54 6日移動平均線
38237.62 75日移動平均線
38212.40 ボリンジャー:-1σ(25日)
37733.06 ボリンジャー:-2σ(25日)
37655.90 ボリンジャー:-1σ(13週)
37449.80 均衡表雲上限(週足)
37351.46 均衡表雲下限(日足)
37253.73 ボリンジャー:-3σ(25日)
37062.05 ボリンジャー:-1σ(26週)
36813.80 ボリンジャー:-2σ(13週)
36791.45 均衡表基準線(週足)
35971.69 ボリンジャー:-3σ(13週)
35787.71 均衡表雲下限(週足)
35673.96 ボリンジャー:-2σ(26週)
34285.88 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 44.34(前日31.24)
ST.Slow(9日) 36.73(前日35.50)
ST.Fast(13週) 61.63(前日62.49)
ST.Slow(13週) 65.07(前日69.88)
［2024年12月2日］
株探ニュース