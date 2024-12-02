

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





42614.38 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41226.30 ボリンジャー:＋2σ(26週)

41024.34 ボリンジャー:＋3σ(13週)

40182.23 ボリンジャー:＋2σ(13週)

40129.74 ボリンジャー:＋3σ(25日)

39910.55 新値三本足陽転値

39838.21 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39650.41 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39340.12 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39171.07 ボリンジャー:＋1σ(25日)

38984.77 均衡表転換線(週足)

38798.51 均衡表基準線(日足)

38691.74 25日移動平均線

38646.14 200日移動平均線

38588.58 均衡表雲上限(日足)



38513.02 ★日経平均株価2日終値



38498.01 13週移動平均線

38450.13 26週移動平均線

38427.63 均衡表転換線(日足)

38404.54 6日移動平均線

38237.62 75日移動平均線

38212.40 ボリンジャー:-1σ(25日)

37733.06 ボリンジャー:-2σ(25日)

37655.90 ボリンジャー:-1σ(13週)

37449.80 均衡表雲上限(週足)

37351.46 均衡表雲下限(日足)

37253.73 ボリンジャー:-3σ(25日)

37062.05 ボリンジャー:-1σ(26週)

36813.80 ボリンジャー:-2σ(13週)

36791.45 均衡表基準線(週足)

35971.69 ボリンジャー:-3σ(13週)

35787.71 均衡表雲下限(週足)

35673.96 ボリンジャー:-2σ(26週)

34285.88 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 44.34(前日31.24)

ST.Slow(9日) 36.73(前日35.50)



ST.Fast(13週) 61.63(前日62.49)

ST.Slow(13週) 65.07(前日69.88)



［2024年12月2日］



株探ニュース

