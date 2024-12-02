ÂÀÅÄ¸÷Âå¼ÒÄ¹¡¡¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡¦²ÏËÜÂÀ¤ÎÀ®Ä¹¤ò´î¤Ö¡Ö¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ª¼ò¤ò¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇú¾ÐÌäÂê¡×¤ÎÂÀÅÄ¸÷¡Ê£µ£¹¡Ë¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥¿¥¤¥¿¥ó¡×¤ÎÂÀÅÄ¸÷Âå¼ÒÄ¹¡Ê£¶£°¡Ë¤¬£²Æü¡¢Åìµþ¡¦¹Á¶è¤ÎÀÖºä¥¤¥ó¥¿¡¼¥·¥Æ¥£¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÆüËÜ¥Í¡¼¥ß¥ó¥°Âç¾Þ¡¡£²£°£²£´¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ç£µ²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿Æ±¾Þ¤Ï¡Öº£Ç¯ºÇ¤â¾Þ»¿¤¹¤Ù¤Í¥¤ì¤¿¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤òÁª½Ð¤¹¤ë¡×¤â¤Î¡££·£¶£²·ï¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤«¤éÁª¹Í¤µ¤ì¡¢¥¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ë¤Î¡ÖÀ²¤ìÉ÷¡×¤¬Âç¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡É×ºÊ¤ÏÆ±¾Þ¤Î¿³ºº°Ñ°÷Ä¹¤ÈÆÃÊÌ¸ÜÌä¤òÃ´Åö¤¹¤ë¸¢°Ò¤¢¤ëÎ©¾ì¤À¡£¤·¤«¤·¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ÏÁ´¤¯µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤ÂÀÅÄ¤ÏÎãÇ¯¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç»þ»ö¥Í¥¿¤ò¥¤¥¸¥ê¤Þ¤¯¤ê¡£¤½¤ó¤ÊÉ×¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¥¦¥Á¤Î²ñ¼Ò¤â¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤È¼ã¼ê¤¬¡Ä¡£¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¤È¸÷Âå¼ÒÄ¹¤¬¶òÃÔ¤ò¤³¤Ü¤¹°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¥¿¥ó¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï£Í¡Ý£±²¦¼Ô¡Ö¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡×¤Î²ÏËÜÂÀ¤¬£´·î¡¢ÉÊÀî±ØÉÕ¶á¤ÎÏ©¾å¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤·Ê¸½ÕË¤¤òÈïÃÆ¡£ÁûÆ°È¯³ÐÄ¾¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¸÷Âå¼ÒÄ¹¤ÏÂç¤¢¤¤ì¤Ç²ÏËÜ¤Î¼òÊÊ¤Î°¤µ¤òÃÇºá¤·¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤äÂÀÅÄ¤ò´Þ¤á¤Æ¤ß¤Ã¤Á¤ê¤È¤ªÀâ¶µ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¼èºà¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÁêÊý¡¦°æ¸ý¹ÀÇ·¤«¤é¸«¸Â¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬£±£²·î¸½ºß¡¢¥³¥ó¥Ó¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«·ÑÂ³Ãæ¡£¡Ö¥¿¥¤¥¿¥ó¥é¥¤¥Ö¡×¤Ê¤É¤ÇÈäÏª¤¹¤ëÌ¡ºÍ¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÀÚ¤ìÌ£È´·²¤À¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¸÷Âå¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¤Þ¤¡¡¢¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç²ÏËÜ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ª¼ò¤ò¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÀ²¤ìÉ÷¡×¤ËÂç¾Þ¤òÂ£¤Ã¤¿ÂÀÅÄ¤¬¡¢¥¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ë¤Î£Ã£Í½Ð±é¸¢¤ò¤ª¤Í¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¹¤«¤µ¤º¸÷Âå¼ÒÄ¹¤¬¡Öº£¤Þ¤Ç¤â¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤µ¤ó¤È¥¢¥µ¥Ò¤µ¤ó¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£°û¤á¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¡£Âç»ö¤Ç¤¹¡£±¿Å¾ÌÈµö¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢°û¼ò±¿Å¾¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÇ®¿´¤ËÇä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£