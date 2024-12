マクドナルドに、「BEAMS DESIGN(ビームス デザイン)」監修のもとデザインされた、マクドナルドのアイコニックなグッズなどに遊び心をプラスしたオリジナルグッズが入った「マクドナルドの福袋 2025」が登場!

「ビッグマックランタン」や「ポテトハンドキャッチャー」「ポーチ」「クリーナークロス」のほか、最大合計3,610円相当の「商品無料券」も入ったお得な福袋です☆

マクドナルド「マクドナルドの福袋 2025」

価格:3,480円(税込)

事前抽選販売の受付:マクドナルド公式アプリ上にて

受付期間:2024年12月2日(月)14時00分〜12月10日(火)23時59分

事前抽選販売の結果発表(マクドナルド公式アプリ上にて):2024年12月17日(火)14時00分〜2025年1月1日(水)7時59分

当選された方への販売(当選画面に記載された店舗にて):2025年1月1日(水)8時00分〜1月9日(木) 各店営業終了まで(24時間営業店舗は翌4:59まで)

※上記販売期間内に来店・購入されない場合、当選は無効となります

※期間中に休業日がある店舗は、休業日を除いた日に販売されます

※商業施設内 の一部店舗にて福袋販売イベント会場での当日販売も行います。販売時間は当該イベント開始時間に準じます

セット内容: 「ビッグマックランタン」「ポテトハンドキャッチャー」(3種類のうち1つ)、「ポーチ」(3種類のうち1つ)、「クリーナークロス」 (3種類のうち1つ)、 「 マクドナルド商品無料券」 (最大合計 3 ,610円(税込)相当 )

注意事項:

・事前抽選販売で販売予定数量に達した場合には販売終了となり、当選された方以外への店頭販売は実施されません。

・「 ポテトハン ドキ ャッチャー」「 ポーチ」「 クリーナークロス」 のデザ インは選べません。

・商品無料券は、一部店舗を除く全国のマクドナルド店舗で利用できます。

販売方法:

マクドナルドの公式アプリより事前抽選販売に応募し、当選されたお客様を対象に、後日マクドナルド店舗で販売されます。

また、2024年の福袋「マクドナルドの福袋 2024」に落選された方は今回応募することで、応募口数が2 口分になり当選確率がアップします。

さらに、支払い方法を「モバイルオーダーでお支払い」と選択し、応募された方は2口分の応募として受け付されます。

それぞれの条件を満たすと最大3口分を追加した応募として受付されます。

※スマートフォンのマクドナルド公式アプリからの事前抽選販売となるため、アプリのダウンロードが必要です

※事前抽選販売応募の際に、購入希望店舗を第3希望まで回答できます。当選された場合は当選画面に記載された店舗でのみ購入・受け取りできます

※数量については1人1個となります

※応募完了後のキャンセルまたは変更は一切出来ません

※事前抽選販売は一部店舗では対象外となります

年始のお楽しみでお得感満載の魅力的な福袋として、毎年多くの方から人気を博している「マクドナルドの福袋」

2025年は、福袋では初となる「BEAMS DESIGN(ビームス デザイン)」監修のもと、マクドナルドのアイコニックなグッズやキャラクターに遊び心をプラスしたユニークな限定グッズがラインナップされます。

そんな「マクドナルドの福袋 2025」に封入されるグッズをまとめて紹介していきます☆

ビッグマックランタン

サイズ:幅9.2×高さ12.4×奥行9.2cm/点灯時:16.7cm

使用電池:単4電池3本 ※電池は付属していません

そのまま飾 ってインテリアとしても楽しめる、パッと目を引く「ビッグマックランタン」

人気メニューの「ビッグマック」をモチーフにしたかわいらしいデザインで、空間に遊び心を添えるグッズです。

バンズの取っ手を持ち上げることで

ライト部分が光る、遊び心あふれるグッズです。

ポテトハンドキャッチャー

サイズ:幅4.1×長さ15.9×奥行4.1cm

種類:全3種類からいずれか1つ

手を汚さず、マックフライポテトを食べることができる、マックフライポテト用の「ポテトハンドキャッチャー」

マクドナルドファミリーの「バーディ」、

ストライプ柄の衣装を着た「ハンバーグラー」、

紫色の丸い体が特徴的な「グリマス」のキャラクターをモチーフとした、使う度に楽しい気分になれるデザインが魅力です。

ポーチ

サイズ:幅20.0×高さ15.0cm

種類:全3種類からいずれか1つ

ピクセル調のデザインがかわいい、普段使いしやすいポーチ。

マクドナルドと「BEAMS DESIGN」のロゴを大胆にプリントしたポーチや

マクドナルドファミリーや人気メニューをレイアウトした柄、

マックフライポテトとビッグマックのアイコンとロゴを配したポーチからいずれか1つが封入されます。

クリーナークロス

サイズ:幅22.0×高さ22.0cm

種類:全3種類からいずれか1つ

人気メニューやマクドナルドファミリーがモチーフのデザインを使った「クリーナークロス」

色鮮やかなライトブルーを背景にしたデザインのほか

パープルの背景がおしゃれな柄

ブルーの生地にアイコンを散りばめた全3種類からランダムで1枚封入されます。

マクドナルド商品無料券

内容:計10枚

・サムライマック 炙り醤油風 ダブル肉厚 ビーフ×1枚

・ベーコンレタスバーガー×1枚

・てりやきマックバーガー×1枚

・チキンフィレオ×1枚

・マックフライポテト Mサイズ×2枚

・ホットアップルパイor好きな炭酸ドリンク Mサイズ×1枚

・チキンマックナゲット 5ピース×1枚

・プレミアムローストコーヒー Mサイズ×1枚

・オレオ クッキーチョコフラッペorマックフライポテト Lサイズ 1枚

※ホットアップルパイ、オレオ クッキーチョコフラッペは一部店舗で販売されていません

※一部ドライブスルーでは注文できない場合があります

※商品無料券の有効期限は、2025年6月30日(月)までです

マクドナルドの人気メニューである「サムライマック 炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ」などが楽しめる「商品無料券(最大合計 3,610円相当)」

メインメニューのほかドリンクやチキンマックナゲットなどの人気サイドメニューが封入されています。

10個に1個封入:金のマックカード 500円分

10個に1個の割合で、特別デザインの「金のマックカード 500円分」も封入。

新年の運試しとして楽しむことができます。

マクドナルドファンはもちろん、新年のスタートを楽しく彩るグッズをアソートした福袋。

2024年12月2日より予約受付が開始されている「マクドナルドの福袋 2025」の紹介でした☆

