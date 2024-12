2025年1月31日から2月2日に開催されるLAPONEグループ所属アーティスト5組の合同ライブ『LAPOSTA 2025 Supported by docomo』のグループ別公演の出演日と会場が2日、発表された。JO1とINIは、メンバー自らが企画・演出を考える特別なソロステージ『LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by MEMBERS』を27日から29日の3日間で計22公演開催する。会場はIMM THEATER、シアターGロッソ、後楽園ホールで、オリジナル楽曲やカバー楽曲披露のほか、バンド演奏やダンス、トークコーナー、作品展示など、22人の個性が光る公演となる。各公演タイトルやロゴ、ポスターなどのビジュアル制作にもメンバーのこだわりが詰まっている。

DXTEEN、ME:I、IS:SUEは『FAN MEETING in LAPOSTA 2025』をTOKYO DOME CITY HALLで開催する。27日はME:I、28日はIS:SUE、29日はDXTEENがパフォーマンスやトークコーナーなど、ファンと楽しむファンミーティングを実施する。『LAPOSTA』は、2023年の初開催から来年で3度目の開催となる。今回は、東京ドーム公演(1月31日から2月2日まで計3公演)とその他周辺施設を舞台に、過去最大規模で、約1週間にわたってさまざまな公演・企画を実施する。コンセプトは「ADVENTURE OF HEARTS(アドベンチャー・オブ・ハーツ)」。5組のアーティストとファンが、ともにわくわくする新たな世界を目指す。日本を飛び出して、日本のエンターテインメントを世界に届けられるような展開を目指す。【『LAPOSTA 2025 SHOW PRODUCED by MEMBERS』詳細】■2025年1月27日(月)【会場】IMM THEATERJO1・白岩瑠姫INI・高塚大夢【会場】シアターGロッソJO1・川尻蓮INI・木村柾哉【会場】後楽園ホール・INI・西洸人■2025年1月28日【会場】 IMM THEATERJO1・與那城奨JO1・金城碧海INI・藤牧京介【会場】シアターGロッソINI・許豊凡JO1・大平祥生JO1・佐藤景瑚【会場】後楽園ホールINI・松田迅JO1・鶴房汐恩INI・池崎理人◆2025年1月29日(水)【会場】 IMM THEATERINI・田島将吾JO1・木全翔也JO1・河野純喜【会場】シアターGロッソJO1・豆原一成JO1・川西拓実INI・尾崎匠海【会場】後楽園ホールINI・佐野雄大INI・後藤威尊