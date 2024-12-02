àÎ¢¶âÌäÂêá¤ÇÎ®¹Ô¸ìÂç¾Þ¼õ¾Þ¤Î¾åÏÆ¶µ¼ø¤Ï¥ê¥â¡¼¥ÈÅÐÃÅ¡Ö¸áÁ°Ãæ¡¢Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¤ò·º»ö¹ðÈ¯¤·¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×
¡¡¿À¸Í³Ø±¡Âç³ØË¡³ØÉô¶µ¼ø¤Î¾åÏÆÇîÇ·»á¡Ê£¶£¶¡Ë¤¬£²Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¸½ÂåÍÑ¸ì¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¡×Áª¡Ö£²£°£²£´¥æ¡¼¥¥ã¥ó¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×È¯É½¡¦É½¾´¼°¤Ë¥ê¥â¡¼¥ÈÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤ÎÇ¯´ÖÂç¾Þ¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î°¤Éô¥µ¥À¥ò¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÎ¬¤·¤¿¡Ö¤Õ¤Æ¤Û¤É¡×¤¬¼õ¾Þ¡£¤Û¤«¡¢ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤¬À®¤·¿ë¤²¤¿ÂçµÏ¿¤Î¡Ö£µ£°¡½£µ£°¡×¡¢¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Î¦¾å¶¥µ»¤Î½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ËÌ¸ý¿º²ÖÁª¼ê¤Î¡ÖÌ¾¸À¤¬»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤¬¥È¥Ã¥×¥Æ¥óÆþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬ÁíÁªµó¤Ç²áÈ¾¿ô¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤À¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÎ¢¶âÌäÂê¡×¤â¥È¥Ã¥×¥Æ¥óÆþ¤ê¡£¼õ¾Þ¤·¤¿¾åÏÆ»á¤Ï¡Ö¼ø¾Þ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«ÌÂ¤¤¤Þ¤·¤¿¡££¹£°ÉÃ¤°¤é¤¤¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢Î¢¶âµÄ°÷£¹£°Ì¾¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤éÎ¢¶âµÄ°÷¡¢¸µµÄ°÷¤ÎÊý¤¬£±ÈÖ¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤µ¤¨»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡£³§¤µ¤óÂ·¤¦¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
àÎ¢¶âÌäÂêá¤¬Î®¹Ô¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤Î¹ñÌ±¡¢À¸³è¤¹¤ë¾å¤Ç¤â¶ì¤·¤¤Ãæ¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤ÇÎ¢¶âµÄ°÷¤¬´ðÁÃ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÅÜ¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤¿Êý¤¬¤ª¤é¤ì¤¿¤Î¤ÇÎ®¹Ô¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡£»ä¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÂåÉ½¼Ô¤È¤·¤Æ¤³¤Î¾Þ¤ò¤ª¼õ¤±¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Î¢¶âÌäÂê¤òËÐÌÇ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡ÖÀ¯¼£ÃÄÂÎ¤Î¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤ò¾ï¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£À¯¼£²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¸·¤·¤¤ÌÜ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬£±ÈÖ¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤³¤ÎÆü¡¢¥ê¥â¡¼¥È¤Ç¤ÎÅÐÃÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜÍè¤À¤Ã¤¿¤é¤½¤Á¤é¤Ë»Ç¤¦¤Ù¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ø¶È¤À¤Ã¤¿¤â¤ó¤Ç¡Ä¡×¤È¼Õºá¡£¤Þ¤¿¡Ö¸áÁ°Ãæ¤ÏºØÆ£¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö¤ò·º»ö¹ðÈ¯¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î²ñ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤Á¤é¤Ë»Ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£