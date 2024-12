My Nintendo Storeで開催されているNintendo Switch用ダウンロードタイトルセールで、スクウェア・エニックスのタイトルが安くなっている。

対象となっているのは「FINAL FANTASY」シリーズのタイトルに加え、「いけにえと雪のセツナ」、「鬼ノ哭ク邦」、「CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION」、「THE LAST REMNANT Remastered」など。

セール期間やその他のタイトルについては、以下のページにて公開されている。

□スクウェア・エニックスのダウンロードタイトルセール

【いけにえと雪のセツナ】

通常価格:5,200円→セール価格:1,584円/期間:12月20日23時59分まで

【鬼ノ哭ク邦】

通常価格:6,380円→セール価格:1,914円/期間:12月20日23時59分まで

【CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION】

通常価格:3,5200円→セール価格:1,408円/期間:12月20日23時59分まで

【THE LAST REMNANT Remastered】

通常価格:4,378円→セール価格:1,751円/期間:12月20日23時59分まで

【シアトリズム ファイナルバーライン プレミアムデジタルデラックスエディション】

通常価格:11,880円→セール価格:5,940円/期間:12月20日23時59分まで

【FINAL FANTASY I-VI Bundle】

通常価格:9,172円→セール価格:6,879円/期間:12月20日23時59分まで

(C)2016,2017 Tokyo RPG Factory Co., Ltd. All rights reserved.

(C)2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. Developed by Tokyo RPG Factory.

(C) 1996, 1999, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

(C)2008, 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

(C) 1987, 1988, 1990, 1991, 1992, 1994, 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

(C)SQUARE ENIX

Developed by indieszero Co., Ltd.

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

JASRAC許諾第9006541450Y43030号

許諾番号:ID000008791