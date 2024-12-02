ÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥Ð¥ó¥¿¥àµé»ÃÄê²¦ºÂ·èÄêÀï¤ËÎ×¤à¥Ç¥«¥Ê¥ë¥ÉÆ®ô¥À¸¡¡¿·º§¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤Ä¤«¤à¡×
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°ÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥Ð¥ó¥¿¥àµé13°Ì¥Ç¥«¥Ê¥ë¥ÉÆ®ô¥À¸¡Ê28¡áÏ»Åç¡¢8¾¡4KO2ÇÔ2Ê¬¤±¡Ë¤¬2Æü¡¢Âçºå»Ô½»µÈ¶è¤Î½êÂ°¥¸¥à¤ÇÎý½¬¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£15Æü¤ËÆ±¶è½»µÈ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÆ±µé1°Ì¥±¡¼¥Í¥¹¡¦¥é¥Ð¡¼¡Ê21¡á¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢12ÀïÁ´¾¡7KO¡Ë¤òÁê¼ê¤Ë»ÃÄê²¦ºÂ·èÄêÀï¤ËÎ×¤à¡£»î¹ç¤ÎÌÏÍÍ¤ÏU¡½NEXT¤ÇÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡4·î¤ËÆüËÜ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç²¦¼Ô¤Î²¼Ä®½Óµ®¡Ê¥°¥ê¡¼¥ó¥Ä¥À¡Ë¤Ë5²óTKOÉé¤±¡£8·î¤ËºÆµ¯Àï¤ò¾¡Íø¤·¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤é¤¨¤¿¡£ÉáÄÌ¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£º£²ó¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ä¤«¤ß¤¿¤¤¡×¤È»ÞÀî¹§²ñÄ¹¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡²áµî¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¡Ê¥ê¥ß¥Ã¥È52¡¦1¥¥í¡Ë¤ä¥Õ¥§¥¶¡¼µé¡ÊÆ±57¡¦1¥¥í¡Ë¤Ç¤â¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£4·î¤Ë¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë79¤Î²¼Ä®¤ËÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤Ë·è¤á¤¿ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤À¡£¡Ö²¼Ä®·¯¤Ï¿ÈÄ¹¤ÏÂç¤¤¤¤Î¤Ë¸ºÎÌ¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¤âÎý½¬¤À¤±´èÄ¥¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£²ñÄ¹¤Ë¡È¥Ð¥ó¥¿¥à¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î³¬µé¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÅ¬Àµ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£5·î30Æü¤Ë°½ÍÕ¤µ¤ó¤È·ëº§¡£±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¿©»ö¤Ê¤É¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¡¢ÉáÃÊ¤ÎÂÎ½Å¤ò63¥¥íÁ°¸å¤ËÍÞ¤¨¤¿¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¸ºÎÌ¤Ï½çÄ´¤À¡£¡Ö¡Ê55¥¥í·ÀÌó¤ÇÀï¤Ã¤¿¡ËÁ°²ó¤è¤êÄ´»Ò¤¬¤¤¤¤¡£ÂÎ½Å¤âÂç¾æÉ×¡×¤ÈÄ´À°¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡ÂÐÀïÁê¼ê¥é¥Ð¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¿Í¤é¤·¤¤»×¤¤ÀÚ¤ê¤ÎÎÉ¤µ¡¢¤¦¤Þ¤µ¤¬¤¢¤ë¡×¤È°õ¾Ý¤ò½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡ÖÈ½Äê¤Ç1¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤ÇÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Ä¡£¥¢¥Ä¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤ºÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥Ç¥«¥Ê¥ë¥É¤ÎÃæ³Ø»þÂå¤«¤é»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë»ÞÀî²ñÄ¹¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤âÆ¬¤ÈÂÎ¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÎÏ¤ó¤ÇÂÎ¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ºÇ¶á¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÊÑ²½¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò»ý¤Ä¡£¡ÖÁê¼ê¤Ï»×¤¤ÀÚ¤ê¤è¤¯¥Ñ¥ó¥Á¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£»î¹ç¤Î½øÈ×¤ÏÆÃ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¡¢Ä¹¤¤¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ê»î¹ç±¿¤Ó¤Ç¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤à¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£