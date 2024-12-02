¹À¥¤¹¤º¡¢À§»Þ´ÆÆÄºîÉÊ2ÅÙÌÜ¤Î»Í»ÐËåËö¤Ã»Ò¤Ë¡¢´Å¤¨¤¹¤®¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¤Áé¤»¤¿¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¹À¥¤¹¤º¤¬2Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ö°¤½¤Íå¤Î¤´¤È¤¯¡×´°À®Êó¹ð²ñ¤ËµÜÂô¤ê¤¨¡¢ÈøÌî¿¿Àé»Ò¡¢Áó°æÍ¥¡¢È¬ÌÚ¹¯É×¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¶¦¤ËÅÐÃÅ¡£±Ç²è¡Ø³¤³¹diary¡Ù¡Ê2015¡Ë¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢À§»ÞÍµÏÂºîÉÊ¤Ç»Í»ÐËå¤ÎËö¤Ã»Ò¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤Ë´¶³´¿¼¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µÓËÜ²È¡¦¸þÅÄË®»Ò¤Î·æºî¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¾¼ÏÂ¤òÂåÉ½¤¹¤ë²ÈÂ²·à¤ò¡¢À§»Þ´ÆÆÄ¤¬¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤¿ËÜºî¡£Ç¯Ï·¤¤¤¿Éã¤Î°¦¿ÍÌäÂê¤ò¤¤Ã¤«¤±¡¢»Í»ÐËå¤¿¤Á¤ÎÈë¤á¤¿»×¤¤¤¬Ê®½Ð¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´Ø·¸À¤ËÂç¤¤ÊÍÉ¤é¤®¤¬À¸¤¸¤ë¤µ¤Þ¤òÉÁ¤¯¡£¹À¥¤Ï¡¢µÊÃãÅ¹¤Î¥¦¥¨¥¤¥È¥ì¥¹¤Ç¡¢¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ÎÍñ¤ÈÆ±À³¤¹¤ë»Í½÷¡¦ºé»Ò¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¡¢¹À¥¤Ï¡Ö¤ï¤¿¤·¤Ï¡Ø°¤½¤Íå¤Î¤´¤È¤¯¡Ù¤È¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀµÄ¾¤Ë¸ì¤ê¡Ö¤Ç¤âÆâÍÆ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤¬µÜÂô¤µ¤ó¡¢ÈøÌî¤µ¤ó¡¢Áó°æ¤µ¤ó¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡Ø¤³¤ó¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¹¤´¤¯Âç¤¤Ê·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¹¤°¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¥Ð¥«¤Ê´é¤ò¤·¤ÆÈô¤Ó¹þ¤â¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ê»×¤¤¤òÅÇÏª¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿ô´ñ¤Ê±ï¤â´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¹À¥¡£¡Ö¤ï¤¿¤·¤ÏÀ§»Þ´ÆÆÄ¤Î½é¤á¤Æ¤ÎºîÉÊ¡Ê¡Ø³¤³¹diary¡Ù¡Ë¤Ç¤â»Í»ÐËå¤ÎËö¤Ã»Ò¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£2ÅÙ¤âÀ§»Þ´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤ÇÆ±¤¸Î©¾ì¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ø¤ï¡¼¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¸½¾ì¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢À§»Þ´ÆÆÄ¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë·çÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Æ¡Ö¡Ê4¿Í¤ÎÃæ¤Ç¡Ë°ìÈÖ¤¹¤º¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¹À¥¤ÏÆÀ°Õ¤²¤Ë¶»¤òÄ¥¤ë¤È¡ÖËö¤Ã»Ò¤Ê¤Î¤Ç´Å¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤Ï¼ºÎé¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ó¤ÊÀèÇÚ¤¬¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡¼¡¼¤È»×¤¦¤°¤é¤¤¡¢¤È¤Æ¤âµï¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¤Ó¿¤Ó¤È»£±Æ¤ËÎ×¤á¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¹À¥¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¸½¾ì¤¬³Ú¤·¤¹¤®¤Æ¡¢²¿¤Ç¤â¤µ¤é¤±½Ð¤·¤ÆÃý¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤·¤ã¤Ù¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢¾Ð¤¤²á¤®¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤Áé¤»¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡£¤¤¤¤Áé¤»Êý¡£¾Ð¤¦¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê°ëÉôÀµÏÂ¡Ë