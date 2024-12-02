明日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど

００：００　米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数
００：００　米・建設支出
０５：１５　米・ウォラーＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演
０６：３０　米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が商工会議所主催の討論に参加
０８：５０　日・マネタリーベース
０９：０１　英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査
０９：３０　豪・経常収支
１０：３０　日・１０年物利付国債の入札
※日・閣議

○決算発表・新規上場など

決算発表：ダイサン<4750>，不二電機<6654>，内田洋<8057>

出所：MINKABU PRESS