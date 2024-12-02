明日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



００：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数

００：００ 米・建設支出

０５：１５ 米・ウォラーＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演

０６：３０ 米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が商工会議所主催の討論に参加

０８：５０ 日・マネタリーベース

０９：０１ 英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査

０９：３０ 豪・経常収支

１０：３０ 日・１０年物利付国債の入札

※日・閣議



○決算発表・新規上場など



決算発表：ダイサン<4750>，不二電機<6654>，内田洋<8057>



出所：MINKABU PRESS