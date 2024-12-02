＜個人投資家の予想＞ 12月02日 15時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3559) ＰバンＣＯＭ 東証スタンダード
(278A) テラドローン 東証グロース
(1407) ウエストＨＤ 東証スタンダード
(6707) サンケン 東証プライム
(4597) ソレイジア 東証グロース
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6752) パナＨＤ 東証プライム
(7267) ホンダ 東証プライム
(3299) ムゲンＥ 東証スタンダード
(9376) ユーラシア 東証スタンダード
(277A) グロービング 東証グロース
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3559) ＰバンＣＯＭ 東証スタンダード
(278A) テラドローン 東証グロース
(1407) ウエストＨＤ 東証スタンダード
(6707) サンケン 東証プライム
(4597) ソレイジア 東証グロース
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6752) パナＨＤ 東証プライム
(7267) ホンダ 東証プライム
(3299) ムゲンＥ 東証スタンダード
(9376) ユーラシア 東証スタンダード
(277A) グロービング 東証グロース
出所：MINKABU PRESS