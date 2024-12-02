¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦½¡¤Ï1000Ëü±ß¥À¥¦¥ó¡¡4Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉÔ¿¶¤Ç¤ÎËõ¾Ã¤ò·Ð¸³¡ÖÌîµå¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¾õÂÖ¤¬°¤¤Ç¯¡×
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦½¡Í¤ËáÆâÌî¼ê¤¬2Æü¡¢Âçºå¡¦Éñ½§¤ÎµåÃÄ»ÜÀß¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¤·¡¢1000Ëü±ß¥À¥¦¥ó¤Î7300Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë
¡¡º£µ¨¤Ï97»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨¡¦235¡£ÆÃ¤Ë8·î¤Ï·î´ÖÂÇÎ¨¡¦171¤È¶ì¤·¤ß¡¢Æ±23Æü¤ËÉÔ¿¶¤Ç¤Ï20Ç¯9·î15Æü°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤â·Ð¸³¡£¡ÖÁ´Á³¥À¥á¤Ç¤·¤¿¡£ÅÓÃæ¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Ìîµå¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¾õÂÖ¤¬°¤¤Ç¯¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¿°¤ò¤«¤ó¤À¡£
¡¡»°ÎÝ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼Ã¥²ó¤Ø¡ÖÃ±ÂÇ¤Ð¤«¤ê¤ÎÀ®ÀÓ¤ËÇ¯¡¹¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿»þ¤ËÊ¬¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤½¤ì¤À¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤È¡×¤È¡¢Åö¤Æ¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«¤é¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¥ª¥Õ¤ò²á¤´¤¹¡£ÆÜµÜ¤È¤È¤â¤Ë¼ç¾À©ÅÙÉü³è¤òÄó°Æ¤·¡¢Àµ¼°¤Ë¼ç¾¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆÜµÜ¡¢°¤Éô¤È¤È¤â¤Ë¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤ë³Ð¸ç¤ò¶»¤ËÊú¤¯¡£¡ÖËÍ¤Î´¶³Ð¤Ç¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¡£Æ±¤¸Êý¸þ¤ò¸þ¤±¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿¤é¡×¤È¡¢´¬¤ÊÖ¤·¤ò´ü¤¹¥Á¡¼¥à¤ÎÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ä³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿¡£