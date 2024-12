宅配ピザチェーン「ドミノ・ピザ」の期間限定メニューとして冬に大人気の極上食材、海老と蟹を贅沢に楽しめる「海老vs蟹 クワトロ(エビ ブイエス カニ クワトロ)」が登場!

豪華な海老と冬に大人気の本ズワイ蟹をふんだんに使用した、ピザはクリスマスを含む年末年始の食卓にぴったりな冬限定の極上ピザです。

さらに海老、蟹それぞれの味わいを堪能できるハーフ&ハーフや、クリスマスシーズンを盛り上げるサイドメニューも同時発売されます☆

ドミノ・ピザ「海老vs蟹 クワトロ」

販売期間:2024年12月2日(月)〜2025年1月13日(月・祝)

価格:

オフライン(電話、店頭注文)<デリバリー>Sサイズ 3,730円(税込)〜/Mサイズ 4,530円(税込)〜/Lサイズ 5,230円(税込)〜<お持ち帰り半額 >Sサイズ 1,865円(税込)〜/Mサイズ 2,265円(税込)〜/Lサイズ 2,615円(税込)〜オンライン(WEB、アプリ注文)<デリバリー>Sサイズ 2,290円(税込)〜/Mサイズ 3,090円(税込)〜/Lサイズ 3,790円(税込)〜<お持ち帰り>Sサイズ 1,790円(税込)〜/Mサイズ 2,265円(税込)〜/Lサイズ 2,615円(税込)〜

内容:

1.ビスクソースのチージー蟹グラタン

2.カクテルソースシュリンプ

3.トリュフマヨソースの丸ごと蟹

4.バジルソースシュリンプ

クリスマスや年末年始など、人と集まる機会の多い冬の食卓にぴったりな、特別なごちそうメニューがドミノ・ピザに登場。

見た目も豪華で特別な日にぴったりな「海老」と、冬の定番で贅沢な気分を味わえる「蟹」を一度に両方楽しめる「海老vs蟹 クワトロ」が期間限定で発売されています。

「海老vs蟹 クワトロ」は、ぷりぷり食感が特徴的な海老と、ひとつひとつ手作業で丁寧に殻剥きをした天然の本ズワイ蟹をふんだんに使用した、極上の1枚です。

海老をメインに使用した「カクテルソースシュリンプ」と「バジルソースシュリンプ」、蟹をメインに使用した「ビスクソースのチージー蟹グラタン」と「トリュフマヨソースのズワイ蟹」、それぞれ2種類ずつ楽しめます☆

海老派の極上ハーフ&ハーフ

価格:

オフライン(電話、店頭注文)<デリバリー>Sサイズ 3,580円(税込)〜/Mサイズ 4,380円(税込)〜/Lサイズ 5,080円(税込)〜<お持ち帰り半額 >Sサイズ 1,790円(税込)〜/Mサイズ 2,190円(税込)〜/Lサイズ 2,540円(税込)〜オンライン(WEB、アプリ注文)<デリバリー>Sサイズ 2,190円(税込)〜/Mサイズ 2,990円(税込)〜/Lサイズ 3,690円(税込)〜<お持ち帰り>Sサイズ 1,690円(税込)〜/Mサイズ 2,190円(税込)〜/Lサイズ 2,540円(税込)〜

内容:

1.カクテルソースシュリンプ

2.バジルソースシュリンプ

海老の美味しさを心ゆくまでご堪能できる、海老づくしのハーフ&ハーフ。

「カクテルソースシュリンプ」と「バジルソースシュリンプ」がセットになっています。

蟹派の極上ハーフ&ハーフ

価格:

オフライン(電話、店頭注文)<デリバリー>Sサイズ 3,580円(税込)〜/Mサイズ 4,380円(税込)〜/Lサイズ 5,080円(税込)〜<お持ち帰り半額 >Sサイズ 1,790円(税込)〜/Mサイズ 2,190円(税込)〜/Lサイズ 2,540円(税込)〜オンライン(WEB、アプリ注文)<デリバリー>Sサイズ 2,190円(税込)〜/Mサイズ 2,990円(税込)〜/Lサイズ 3,690円(税込)〜<お持ち帰り>Sサイズ 1,690円(税込)〜/Mサイズ 2,190円(税込)〜/Lサイズ 2,540円(税込)〜

内容:

1.ビスクソースのチージー蟹グラタン

2.トリュフマヨソースの丸ごと蟹

蟹の美味しさを心ゆくまでご堪能いただける、蟹づくしのハーフ&ハーフ。

「ビスクソースのチージー蟹グラタン」と「トリュフマヨソースの丸ごと蟹」を存分に楽しむことができます。

プレミアムローストチキン

価格:デリバリー、お持ち帰り:790円(税込)

※数量限定

ローズマリーやオレガノなど5種類のハーブとスパイスを使用した本格ローストチキン。

オーダーを受けてから、お店のオーブンで1つ1つ丁寧に焼き上げるので、表面はこんがりジューシー、中は柔らかな食感です。

チキンコンボ

価格:デリバリー、お持ち帰り:980円(税込)

ジューシーからあげ4ピース、骨付きフライドチキン3ピース、チキンナゲット4ピース、クリスピーチキンがセットになったおトクなメニュー。

クリスマスパーティーのサイドメニューとしてもおすすめです。

プレミアムセット

販売期間:2024年12月2日(月)〜2025年1月13日(月・祝)

クリスマスパーティーや忘年会、新年会などのパーティーシーズンに合わせ、ピザとチキンがセットになった「プレミアムセット」が登場。

セットは全部で3種類用意されており、パーティー参加メンバーの顔ぶれや人数、その日の気分に合わせてお好きなピザをカスタマイズすれば、大満足のピザパで盛り上がること間違いなし!

アツアツのおいしいピザとともに、大切な方と素敵なひと時をが過ごせます。

さらに、追加料金でピザの組み合わせを自由自在に選択可能です。

「海老vs蟹 クワトロ」Sサイズは1枚あたりプラス400円でアップグレード可能なので、デリバリーで「冬のプレミアムセットC」利用の場合、2,171円おトクに注文できます。

※「海老vs蟹 クワトロ」Sサイズをオンライン価格2,290円で3枚注文の場合

※表示価格は最低価格です。選択するピザの種類とサイズによって追加料金が発生します。写真の組み合わせはすべてSサイズの「海老vs蟹クワトロ」を1枚選択している為、表示価格に対して400円加算されます

※ネット注文限定のセットです

※セットメニューは予告なく変更・中止になる場合があります

冬のプレミアムセットA

価格:デリバリー 4,299円(税込)〜/お持ち帰り 3,799(税込)〜

※数量限定

内容:好きなシンプル(ハッピーレンジ)ピザ2枚+プレミアムローストチキン2本

好きなシンプル(ハッピーレンジ)ピザ2枚とプレミアムローストチキンが2本セットになった「冬のプレミアムセットA」

お友だちや大切な人と一緒に味わうことができる、数量限定メニューです。

冬のプレミアムセットB

価格:デリバリー 3,699(税込)〜/お持ち帰り 3,199(税込)〜

内容:好きなシンプル(ハッピーレンジ)ピザ2枚+チキンコンボ

「冬のプレミアムセットB」は、好きなシンプル(ハッピーレンジ)ピザ2枚とチキンコンボのセット。

好きなピザメニューと一緒にジューシーからあげや骨付きフライドチキン、チキンナゲット、クリスピーチキンを味わうことができます。

冬のプレミアムセットC

価格:デリバリー 3,499(税込)〜/お持ち帰り 2,999(税込)〜

内容:好きなシンプル(ハッピーレンジ)ピザ3枚

お好きなシンプル(ハッピーレンジ)ピザが3枚セットになった「冬のプレミアムセットC」

追加料金で期間限定の「海老vs蟹 クワトロ」「海老派の極上ハーフ&ハーフ」「蟹派の極上ハーフ&ハーフ」が選べるのも嬉しいポイントです。

冬に大人気の極上食材、海老と蟹を贅沢に楽しめるメニューが期間限定で登場。

ドミノ・ピザにて2024年12月2日より販売が開始されている「海老vs蟹 クワトロ」の紹介でした☆

