¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡¢¥Þ¥óC¤Ë¾¡Íø¡¡¥Ð¥ë¥µÇÔ¤ì¡¢¥ì¥¢¥ë¤¬1º¹
¡¡¡Ú¥í¥ó¥É¥ó¶¦Æ±¡Û¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î²¤½£³Æ¥ê¡¼¥°¡Ê11·î25Æü¡Á12·î1Æü¡Ë¤Ç¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ï¼ó°Ì¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤¬Á°Àá2°Ì¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡¼¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ò2¡½0¤ÇÀ©¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ34¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£Æ±23¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼C¤Ï4Ï¢ÇÔ¤Ç5°Ì¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ï¾¡¤ÁÅÀ34¤Î¼ó°Ì¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬¥é¥¹¥Ñ¥ë¥Þ¥¹¤Ë1¡½2¤ÇÇÔ¤ì¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬¥Ø¥¿¥Õ¥§¤Ë2¡½0¤Ç¾¡¤Ã¤Æ1º¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£¥É¥¤¥Ä¤Ï1°Ì¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤¬¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤È1¡½1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤Æ¾¡¤ÁÅÀ30¡£
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ï¼ó°Ì¥Ê¥Ý¥ê¤¬¥È¥ê¥Î¤ò1¡½0¤Ç²¼¤·¤Æ¾¡¤ÁÅÀ32¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï¥È¥Ã¥×¤Î¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤¬¥Ê¥ó¥È¤È1¡½1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤ÆÆ±33¤È¤·¤¿¡£