²ÏËÜÎÏ¤¬£³µ¨Ï¢Â³Ê¿¶ÑÈôµ÷Î¥£±°Ì¡¡Íèµ¨ÌÜÉ¸¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥ÄÁí¤Ê¤á¤È»Ð¡¦·ë¤È¤Î¡È¤¤ç¤¦¤À¤¤Ç¯´Ö²¦¼Ô¡É
¡¡¹ñÆâÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ò¼ç´É¤¹¤ëÆüËÜ¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼µ¡¹½¡Ê£Ê£Ç£Ô£Ï¡Ë¤ÎÇ¯´ÖÉ½¾´¼°¡Ö£Ê£Ç£Ô£Ï¡¡£Á£×£Á£Ò£Ä£Ó¡¡£²£°£²£´¡Á¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë´¶¼Õ¤ò¡Á¡×¤¬£²Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢²ÏËÜÎÏ¡Ê£²£´¡Ë¡áÂçÏÂ¾Ú·ô¡á¤¬£³µ¨Ï¢Â³£³²óÌÜ¤È¤Ê¤ëÊ¿¶ÑÈôµ÷Î¥£±°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨Ê¿¶ÑÈôµ÷Î¥¤Ï£³£±£¹¡¦£²£µ¥ä¡¼¥É¤òµÏ¿¡£¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¼õ¾Þ¤Î¤è¤í¤³¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£Ã¯¤â¤¬¤¦¤é¤ä¤àÈôµ÷Î¥¤ò»ý¤Ä¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê£³£²£°¥ä¡¼¥É¤òÀÚ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï·ù¤À¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È¿ô»ú¤Ë¤ÏËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Î¹â¤¤£²£´ºÐ¤Ïº£µ¨¡¢³«Ëë½øÈ×¤Ë¶ì¤·¤¤À®ÀÓ¤¬Â³¤¡¢Ì¤¾¡Íø¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£Èôµ÷Î¥¤Ï¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤â¥Ô¥«¥¤¥Á¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤ò²þ¤á¤ÆÄË´¶¡£¡Ö¾®¤µ¤¤¤È¤³¤í¤òµÍ¤á¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¾Þ¶â²¦¤È¤«Ç¯´Ö²¦¼Ô¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢Íèµ¨¤Ï³Æ¼ï¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤òÁí¤Ê¤á¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÌÜÉ¸¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤ò¾å¤²¤ì¤Ð¡¢¤ª¤Î¤º¤ÈÇ¯´Ö²¦¼ÔÁè¤¤¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ö¤¤ç¤¦¤À¤¤¤ÇÇ¯´Ö²¦¼Ô¤ò¼è¤í¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¥ª¥Õ¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤â¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£Íèµ¨¤Ï½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Çº£µ¨¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°£·°Ì¤ÈÂç³èÌö¤À¤Ã¤¿»Ð¡¦·ë¤È¤Î¡È¤¤ç¤¦¤À¤¤Ç¯´Ö²¦¼Ô¡É¤òÌÜ»Ø¤¹¡£