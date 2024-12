iriの新曲「Faster than me」主演・横浜流星のドラマ「わかっていても」主題歌に

iri(イリ)が新曲「Faster than me」を発表。

iriの新曲「Faster than me」

iriの新曲「Faster than me」は、2024年12月9日(月)21時よりABEMA(アベマ)にて無料配信&Netflix(ネットフリックス)にて世界同時配信となる、主演・横浜流星のABEMAオリジナル連続ドラマ「わかっていても the shapes of love」の主題歌となる楽曲。

小袋成彬が作詞・作曲

作詞・作曲を務めたのは、音楽プロデューサーの小袋成彬。物語の主役となる主人公・漣&美羽の関係性を想起させるような、恋愛感情における繊細な心情を、メロウな曲調にのせて表現した楽曲だ。

ドラマ「わかっていても the shapes of love」主題歌に

ドラマ「わかっていても the shapes of love」は、韓国のNetflixドラマ「わかっていても」をベースに、日本・鎌倉を舞台に再構築したドラマ作品。天才芸術家であり“沼男”の香坂漣(横浜流星)と、恋愛にトラウマを抱えながらも恋に落ちてしまう彫刻学科助手・浜崎美羽(南沙良)を主役に、大人の恋の物語が描かれる。

また、主題歌決定の一報とともに「Faster than me」を使用した予告動画も公開。美術大学の特別講師として赴任した漣と、同じ美大で助手を務める美羽の出会いや、バーでの運命的な再会、そして初めて一夜を共にした日。徐々に関係性が変化していく2人の様子を、主題歌「Faster than me」にのせて描いている。

楽曲情報

iri 新曲「Faster than me」

※ABEMA/Netflixドラマ「わかっていても the shapes of love」主題歌。

リリース日:未定

