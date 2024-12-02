Travis Japan新曲「BO$$Y」のMVプレミア公開決定
■「BO$$Y」MVは12月4日0時にYouTubeプレミア公開！
Travis Japanが12月4日にリリースする2ndアルバム『VIIsual』（読み：ビジュアル）より、新曲「BO$$Y」のMVを12月4日0時にYouTubeプレミア公開することが決定した。
先日公開されたアルバムの全曲ダイジェスト映像で先行して少しだけ公開されており、SNS上で話題となっていた。
Travis Japanはアルバム『VIIsual』をCDと配信でリリースするのと同時に、世界へ向けて全編英語詞となる「VIIsual -Global Edition-」も配信でリリースする。
リリース情報
2024.12.04 ON SALE
ALBUM『VIIsual』
2024.12.04 ON SALE
DIGITAL ALBUM『VIIsual』
2024.12.04 ON SALE
DIGITAL ALBUM『VIIsual -Global Edition-』
Travis Japan OFFICIAL SITE
https://www.universal-music.co.jp/travisjapan/