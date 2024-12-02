バンナム、「鉄拳8 Deluxe Edition」や「スパロボV」がお買い得「ダウンロード版セール」開催中！
12月2日～ 開催
バンダイナムコエンターテインメントは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Nintendo Switch用ダウンロード版ゲームを対象にしたセールを、PlayStation Store（PS Store）およびニンテンドーeショップにて、本日12月2日から開催している。期間はPS Storeでは12月20日まで、ニンテンドーeショップでは12月27日まで。
本セールでは、対戦格闘ゲーム「鉄拳8 Deluxe Edition」がPS Storeにて40%オフの8,382円となるほか、シミュレーションRPG「スーパーロボット大戦V」がニンテンドーeショップにて52%オフの3,990円となるなど、期間中、50タイトル以上がセールラインナップに登場する。
□バンダイナムコエンターテインメント ダウンロード版セールのページ
「ダウンロード版セール」
PlayStation Store
セール期間：12月2日～12月20日
【セール対象：PS5】
「鉄拳8 Deluxe Edition」
販売価格：13,970円⇒【40%OFF】セール販売価格：8,382円
【セール対象：PS5/PS4】
「Tales of ARISE - Beyond the Dawn Deluxe Edition」
販売価格：9,460円⇒【37%OFF】セール販売価格：5,959円
「ガンダムブレイカー4 デジタルデラックスエディション」
販売価格：12,430円⇒【20%OFF】セール販売価格：9,944円
「サンドランド Special Edition」
販売価格：11,000円⇒【34%OFF】セール販売価格：7,260円
「SCARLET NEXUS」
販売価格：9,020円⇒【60%OFF】セール販売価格：3,608円
⇒PlayStation Plus加入者【65%OFF】セール販売価格：3,157円
など
【セール対象：PS4】
「GOD EATER TRILOGY SET」
販売価格：8,910円⇒【25%OFF】セール販売価格：6,682円
⇒PlayStation Plus加入者【33%OFF】セール販売価格：5,969円
「CODE VEIN」
販売価格：9,020円⇒【73%OFF】セール販売価格：2,435円
⇒PlayStation Plus加入者【78%OFF】セール販売価格：1,984円
「.hack//G.U. Last Recode Welcome Price!!」
販売価格：4,180円⇒【63%OFF】セール販売価格：1,546円
⇒PlayStation Plus加入者【68%OFF】セール販売価格：1,337円
「SOULCALIBUR VI Welcome Price!!」
販売価格：3,080円⇒【60%OFF】セール販売価格：1,232円
⇒PlayStation Plus加入者【65%OFF】セール販売価格：1,078円
「LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア-」
販売価格：2,420円⇒【40%OFF】セール販売価格：1,452円
⇒PlayStation Plus加入者【45%OFF】セール販売価格：1,331円
「アイドルマスター スターリットシーズン」
販売価格：9,020円⇒【55%OFF】セール販売価格：4,059円
⇒PlayStation Plus加入者【60%OFF】セール販売価格：3,608円
「スーパーロボット大戦V（PS4版） Welcome Price!!」
販売価格：5,258円⇒【35%OFF】セール販売価格：3,417円
「アクセル・ワールド VS ソードアート・オンライン 千年の黄昏」
販売価格：8,360円⇒【77%OFF】セール販売価格：1,922円
⇒PlayStation Plus加入者【82%OFF】セール販売価格：1,504円
など
ニンテンドーeショップ
セール期間：12月2日～12月27日
□セール特設ページ
【セール対象：Nintendo Switch】
「ドラゴンボール ゼノバース2 for Nintendo Switch」
販売価格：2,970円⇒【34%OFF】セール販売価格：1,960円
「ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトル R」
販売価格：7,678円⇒【41%OFF】セール販売価格：4,490円
「呪術廻戦 戦華双乱」
販売価格：8,470円⇒【34%OFF】セール販売価格：5,590円
「テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER」
販売価格：6,270円⇒【60%OFF】セール販売価格：2,490円
「テイルズ オブ シンフォニア リマスター + テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER バンドル」
販売価格：8,800円⇒【37%OFF】セール販売価格：5,480円
「スーパーロボット大戦V」
販売価格：8,360円⇒【52%OFF】セール販売価格：3,990円
「スーパーロボット大戦X」
販売価格：8,360円⇒【52%OFF】セール販売価格：3,990円
「GOD EATER 3」
販売価格：3,960円⇒【25%OFF】セール販売価格：2,970円
「ウルトラ怪獣モンスターファーム」
販売価格：6,710円⇒【50%OFF】セール販売価格：3,290円
「SDガンダム バトルアライアンス」
販売価格：8,778円⇒【55%OFF】セール販売価格：3,950円
など
『鉄拳8 Deluxe Edition』
TEKKENTM8& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
『Tales of ARISE - Beyond the Dawn Deluxe Edition』
Tales of AriseTM& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
『スーパーロボット大戦Ｖ Welcome Price!!』
(C)S・S／M (C)S・S／J (C)S・S／F (C)カラー (C)GN・YT・YY/Dyn (C)S (C)S/PA
(C)IG／1998 Ｎ (C)ST･SR (C)Dyn (C)1998 Ｇ・Ｓ／Ｋ
(C)1998 DYN-B.V.-M.C-AY (C)Go Nagai／DYN-KRG (C)2012 SBYPC
『ドラゴンボール ゼノバース２ for Nintendo Switch』
(C)バードスタジオ／集英社・東映アニメーション
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
『GOD EATER TRILOGY SET』
GOD EATERTMSeries & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
『.hack//G.U. Last Recode Welcome Price!!』
(C).hack Conglomerate
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
『LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア-』
Little NightmaresTM& (C)Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S.
『CODE VEIN』
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
『SCARLET NEXUS』
SCARLET NEXUSTM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
『アイドルマスター スターリットシーズン』
(C)窪岡俊之 THE IDOLM@STERTM& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
『ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトル R』
(C)荒木飛呂彦/集英社・ジョジョの奇妙な冒険製作委員会
(C)荒木飛呂彦&LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SC製作委員会
(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険DU製作委員会
(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険GW製作委員会
(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SO製作委員会
(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS／集英社
(C)荒木飛呂彦／集英社
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
『呪術廻戦 戦華双乱』
(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
(C) 2021「劇場版 呪術廻戦 0」製作委員会
(C)芥見下々／集英社
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
(C)2024 Sony Interactive Entertainment Inc.