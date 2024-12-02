【ダウンロード版セール】12月2日～ 開催

バンダイナムコエンターテインメントは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Nintendo Switch用ダウンロード版ゲームを対象にしたセールを、PlayStation Store（PS Store）およびニンテンドーeショップにて、本日12月2日から開催している。期間はPS Storeでは12月20日まで、ニンテンドーeショップでは12月27日まで。

本セールでは、対戦格闘ゲーム「鉄拳8 Deluxe Edition」がPS Storeにて40%オフの8,382円となるほか、シミュレーションRPG「スーパーロボット大戦V」がニンテンドーeショップにて52%オフの3,990円となるなど、期間中、50タイトル以上がセールラインナップに登場する。

□バンダイナムコエンターテインメント ダウンロード版セールのページ

「ダウンロード版セール」

PlayStation Store

セール期間：12月2日～12月20日

【セール対象：PS5】



「鉄拳8 Deluxe Edition」

販売価格：13,970円⇒【40%OFF】セール販売価格：8,382円

【セール対象：PS5/PS4】



「Tales of ARISE - Beyond the Dawn Deluxe Edition」

販売価格：9,460円⇒【37%OFF】セール販売価格：5,959円

「ガンダムブレイカー4 デジタルデラックスエディション」

販売価格：12,430円⇒【20%OFF】セール販売価格：9,944円

「サンドランド Special Edition」

販売価格：11,000円⇒【34%OFF】セール販売価格：7,260円

「SCARLET NEXUS」

販売価格：9,020円⇒【60%OFF】セール販売価格：3,608円

⇒PlayStation Plus加入者【65%OFF】セール販売価格：3,157円

など

【セール対象：PS4】



「GOD EATER TRILOGY SET」

販売価格：8,910円⇒【25%OFF】セール販売価格：6,682円

⇒PlayStation Plus加入者【33%OFF】セール販売価格：5,969円

「CODE VEIN」

販売価格：9,020円⇒【73%OFF】セール販売価格：2,435円

⇒PlayStation Plus加入者【78%OFF】セール販売価格：1,984円

「.hack//G.U. Last Recode Welcome Price!!」

販売価格：4,180円⇒【63%OFF】セール販売価格：1,546円

⇒PlayStation Plus加入者【68%OFF】セール販売価格：1,337円

「SOULCALIBUR VI Welcome Price!!」

販売価格：3,080円⇒【60%OFF】セール販売価格：1,232円

⇒PlayStation Plus加入者【65%OFF】セール販売価格：1,078円

「LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア-」

販売価格：2,420円⇒【40%OFF】セール販売価格：1,452円

⇒PlayStation Plus加入者【45%OFF】セール販売価格：1,331円

「アイドルマスター スターリットシーズン」

販売価格：9,020円⇒【55%OFF】セール販売価格：4,059円

⇒PlayStation Plus加入者【60%OFF】セール販売価格：3,608円

「スーパーロボット大戦V（PS4版） Welcome Price!!」

販売価格：5,258円⇒【35%OFF】セール販売価格：3,417円

「アクセル・ワールド VS ソードアート・オンライン 千年の黄昏」

販売価格：8,360円⇒【77%OFF】セール販売価格：1,922円

⇒PlayStation Plus加入者【82%OFF】セール販売価格：1,504円

など

ニンテンドーeショップ

セール期間：12月2日～12月27日

□セール特設ページ

【セール対象：Nintendo Switch】



「ドラゴンボール ゼノバース2 for Nintendo Switch」

販売価格：2,970円⇒【34%OFF】セール販売価格：1,960円

「ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトル R」

販売価格：7,678円⇒【41%OFF】セール販売価格：4,490円

「呪術廻戦 戦華双乱」

販売価格：8,470円⇒【34%OFF】セール販売価格：5,590円

「テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER」

販売価格：6,270円⇒【60%OFF】セール販売価格：2,490円

「テイルズ オブ シンフォニア リマスター + テイルズ オブ ヴェスペリア REMASTER バンドル」

販売価格：8,800円⇒【37%OFF】セール販売価格：5,480円

「スーパーロボット大戦V」

販売価格：8,360円⇒【52%OFF】セール販売価格：3,990円

「スーパーロボット大戦X」

販売価格：8,360円⇒【52%OFF】セール販売価格：3,990円

「GOD EATER 3」

販売価格：3,960円⇒【25%OFF】セール販売価格：2,970円

「ウルトラ怪獣モンスターファーム」

販売価格：6,710円⇒【50%OFF】セール販売価格：3,290円

「SDガンダム バトルアライアンス」

販売価格：8,778円⇒【55%OFF】セール販売価格：3,950円

など

『鉄拳8 Deluxe Edition』

TEKKENTM8& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



『Tales of ARISE - Beyond the Dawn Deluxe Edition』

Tales of AriseTM& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



『スーパーロボット大戦Ｖ Welcome Price!!』

(C)S・S／M (C)S・S／J (C)S・S／F (C)カラー (C)GN・YT・YY/Dyn (C)S (C)S/PA

(C)IG／1998 Ｎ (C)ST･SR (C)Dyn (C)1998 Ｇ・Ｓ／Ｋ

(C)1998 DYN-B.V.-M.C-AY (C)Go Nagai／DYN-KRG (C)2012 SBYPC



『ドラゴンボール ゼノバース２ for Nintendo Switch』

(C)バードスタジオ／集英社・東映アニメーション

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.



『GOD EATER TRILOGY SET』

GOD EATERTMSeries & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



『.hack//G.U. Last Recode Welcome Price!!』

(C).hack Conglomerate

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.



『LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア-』

Little NightmaresTM& (C)Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S.



『CODE VEIN』

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.



『SCARLET NEXUS』

SCARLET NEXUSTM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



『アイドルマスター スターリットシーズン』

(C)窪岡俊之 THE IDOLM@STERTM& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



『ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトル R』

(C)荒木飛呂彦/集英社・ジョジョの奇妙な冒険製作委員会

(C)荒木飛呂彦&LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SC製作委員会

(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険DU製作委員会

(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険GW製作委員会

(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SO製作委員会

(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS／集英社

(C)荒木飛呂彦／集英社

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.



『呪術廻戦 戦華双乱』

(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

(C) 2021「劇場版 呪術廻戦 0」製作委員会

(C)芥見下々／集英社

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.



(C)2024 Sony Interactive Entertainment Inc.