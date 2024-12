保育施設の復興支援！日本保育防災協会「能登半島地震・能登豪雨で被災した保育施設を支援するための クラウドファンディング」

一般社団法人日本保育防災協会は、能登半島地震および能登豪雨で被災した保育施設の復興支援を目的としたクラウドファンディングのプロジェクトを2024年11月5日より開始しました。

日本保育防災協会「能登半島地震・能登豪雨で被災した保育施設を支援するための クラウドファンディング」

【プロジェクト詳細】

プロジェクト名: 能登半島地震/豪雨で被災した幼稚園・こども園の復興にあなたの力を貸してくれませんか?

実施期間 : 2024年11月5日(火)〜2025年1月10日(金)

このプロジェクトは、2025年1月10日まで実施しています。

■被災地の現状

2024年1月1日に発生した能登半島地震では、マグニチュード7.6、最大震度7の強い揺れを観測し、多くの建物が倒壊するなどの被害が出ました。

地震発生以降、現地の方々は励まし合いながら復旧・復興を進めてきましたが、2024年9月に追い打ちをかけるように能登豪雨が発生し、自然災害の猛威が再び能登地方を襲いました。

■プロジェクトの概要

このクラウドファンディングは、2024年に発生した能登半島地震および豪雨被害で困難な状況に直面している保育施設の支援を目的としています。

未来を担う子どもたちのために、園舎の復旧や安全に過ごせる保育環境を整え、安心して遊び・学べる環境を取り戻すサポートをします。

このプロジェクトにかかる必要経費はすべて同協会が負担し、ご支援いただいた寄付金は、全額支援先に寄付されます。

<一般社団法人日本保育防災協会 概要>

法人名 :一般社団法人日本保育防災協会

所在地 :〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-32 紀尾井町WITH3階

代表理事:西畑 進太郎

