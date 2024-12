東方神起、日本デビュー20周年記念ツアーのラストは東京ドームで！25年4月25〜27日の追加公演発表

東方神起が2025年4月、東京ドームで日本デビュー20周年記念ツアーのフィナーレを飾る。

東方神起は11月29日から12月1日にかけて、埼玉県のさいたまスーパーアリーナで日本デビュー20周年記念ツアー「TOHOSHINKI 20th Anniversary LIVE TOUR 〜ZONE〜」を開催した。同公演はチケット販売開始と同時に全日完売を記録した。

何より、今回の埼玉公演では東京ドーム追加公演が発表され、ファンの爆発的な反応を巻き起こした。

東方神起は日本デビュー日の4月27日に合わせ、2025年4月25日から27日にかけて東京ドームで計3日間公演を開催し、20周年記念ツアーのフィナーレを華麗に飾る予定だ。

これにより、東方神起は昨年の日本全国ライブツアー「TOHOSHINKI LIVE TOUR 2023 〜CLASSYC〜」で「海外アーティスト史上最多となる東京ドーム及び全国ドーム公演」という新記録を立てたのに続き、今回のツアーを通じて「東京ドーム公演計33回、全国ドーム公演計92回」とし、自らが打ち立てた記録を塗り替える快挙を成し遂げた。

また、今回の公演で東方神起は日本デビュー20周年記念正規アルバム『ZONE』に収録された『SWEET SURRENDER』『Stand By U -ZONE Version-』『ON MY RADAR』など新曲ステージをはじめ、『Share The World』『Keep Your Head Down』などヒット曲の数々を披露し、観客を大いに盛り上げた。

なお、東方神起は今後、12月7〜8日に愛知県のポートメッセなごや、14〜15日に広島県の広島グリーンアリーナ、24〜25日に大阪府の大阪城ホール、2025年1月28〜29日に大阪城ホール、2月8〜9日に福井県のサンドーム福井、15〜16日に宮城県のセキスイハイムスーパーアリーナ、22〜23日に福岡県のマリンメッセ福岡、3月5〜6日に神奈川県の横浜アリーナ、そして4月25〜27日に東京ドームで公演を行う予定だ。