¿¹¹áÀ¡¤ÎÄ²³è¤ËÀìÌç°å¤âÂÀ¸ÝÈ½¡ÖÄ«¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤ëÁ°¤ËÇòÅò¤ò°û¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿¹¹áÀ¡¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£²Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥¬¥Ã¥È¥Õ¥ì¥¤¥ë²ñµÄ¡¡Ç§¾Ú¥Þ¡¼¥¯À©ÅÙ¡¡È¯É½²ñ¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¬¥Ã¥È¥Õ¥ì¥¤¥ë¡×¤È¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥¬¥Ã¥È¥Õ¥ì¥¤¥ë²ñµÄ¤¬Ì¾ÉÕ¤±¤¿¡Ö°ßÄ²¤ÎÆ¯¤¤Îµõ¼å²½¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤³µÇ°¤À¡£¤Þ¤¿Æ±ÃÄÂÎ¤Ï¡¢¡Ö°ßÄ²¡Ê¥¬¥Ã¥È¡Ë¤«¤é¤Î£×£å£ì¡Ý£â£å£é£î£ç¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÕÍ¿¤¹¤ëÇ§¾Ú¥Þ¡¼¥¯À©ÅÙ¤òÀ©Äê¤·¤¿¡£
à·ò¹¯¤ÊÄ²Æâá¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥É¥ì¥¹¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¿¹¡£ÀÎ¤«¤é¡Ö²áÉÒÀÄ²¾É¸õ·²¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤É¤«¤é¤ªÊ¢¤òÊø¤·¤ä¤¹¤¤¾É¾õ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤ªÊ¢¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡¡¤½¤³¤«¤éÄ²¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÄ²³è¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¥¥Ã¥«¥±¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿¹¤ÎÄ²³è¤Ï¡ÖÆý»À¶Ý¤ò¤è¤¯¤È¤ë¤³¤È¤ä¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤ÇÊØÄÌ¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤³¤È¡×¤È¿©À¸³è¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ö¤¢¤È¤ÏÄê´üÅª¤Ë±¿Æ°¤ò¤¹¤ë¡£¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Ç¸ÆµÛ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤ÆÆâÂ¡¡¢Ä²¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ä«¤ÏÇòÅò¤òÉ¬¤º°û¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÄ«¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤ëÁ°¤ËÇòÅò¤ò°û¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤Í¡£Îä¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ê¤ªÊ¢¤¬¡Ë²¹¤Þ¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢µþÅÔÉÜÎ©°å²ÊÂç³ØÂç³Ø±¡¤Î¶µ¼ø¤Ç¡¢¥¬¥Ã¥È¥Õ¥ì¥¤¥ë¤ÎÆâÆ£ÍµÆóÍý»öÄ¹¤Ï¥¤¥ó¥É¤ÎÅÁÅý°å³Ø¡¦¥¢¡¼¥æ¥ë¥ô¥§¡¼¥À¤ò°ú¤¹ç¤¤¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£