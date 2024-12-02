downy出演！V.V.Mof『Area No.9』
イベント制作団体V.V.Mofは、新たな都市型音楽フェス『Area No.9』を2025年2月23日(日)に東京都・渋谷のライブハウス『WWW』で開催します。
V.V.Mof『Area No.9』
開催日時 ： 2025年2月23日(日) 11:00開場／12:00開演
会場 ： 渋谷WWW
(〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町13-17 シネマライズビル B1F)
アクセス ： 渋谷駅ハチ公口から徒歩7分
チケット料： 早割 5,500円＋1ドリンク(税込)
前売 6,700円＋1ドリンク(税込)
当日 8,000円＋1ドリンク(税込)
定員 ： 400名
主催 ： V.V.Mof
イベント制作団体V.V.Mofは、新たな都市型音楽フェス『Area No.9』を2025年2月23日(日)に東京都・渋谷のライブハウス『WWW』で開催。
■『Area No.9』について
“先進と邂逅の音楽祭”をコンセプトとする“Area No.9”は、ヘッドライナーを務める“downy”をはじめ、レーベル“Virgin Babylon Records”を主催しながら国境を越えて活躍する“world’s end girlfriend”、CMJKがプロデュースするデビュー作をリリースし、にわかに注目を集める“AIR-CON BOOM BOOM ONESAN”など、音楽の世界で最前線を開拓する8組のアーティストが出演します。
downy
world’s end girlfriend
〈申込方法〉
2024年11月30日(土)より、早割(5,500円＋1ドリンク)を「Area No.9公式サイト」および各種公式SNSにて限定枚数の発券を開始します。
完売次第、前売りチケットを各種プレイガイドで販売開始します。
■内容
〈出演アーティスト〉
downy
world’s end girlfriend
(???) ※シークレット
AIR-CON BOOM BOOM ONESAN
henrytennis
バスクのスポーツ
MellMell
CARATORIUM
〈出店〉
キッチン前田
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