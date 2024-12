downy出演！V.V.Mof『Area No.9』

イベント制作団体V.V.Mofは、新たな都市型音楽フェス『Area No.9』を2025年2月23日(日)に東京都・渋谷のライブハウス『WWW』で開催します。

V.V.Mof『Area No.9』

開催日時 : 2025年2月23日(日) 11:00開場/12:00開演

会場 : 渋谷WWW

(〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町13-17 シネマライズビル B1F)

アクセス : 渋谷駅ハチ公口から徒歩7分

チケット料: 早割 5,500円+1ドリンク(税込)

前売 6,700円+1ドリンク(税込)

当日 8,000円+1ドリンク(税込)

定員 : 400名

主催 : V.V.Mof

■『Area No.9』について

“先進と邂逅の音楽祭”をコンセプトとする“Area No.9”は、ヘッドライナーを務める“downy”をはじめ、レーベル“Virgin Babylon Records”を主催しながら国境を越えて活躍する“world’s end girlfriend”、CMJKがプロデュースするデビュー作をリリースし、にわかに注目を集める“AIR-CON BOOM BOOM ONESAN”など、音楽の世界で最前線を開拓する8組のアーティストが出演します。

〈申込方法〉

2024年11月30日(土)より、早割(5,500円+1ドリンク)を「Area No.9公式サイト」および各種公式SNSにて限定枚数の発券を開始します。

完売次第、前売りチケットを各種プレイガイドで販売開始します。

■内容

〈出演アーティスト〉

(???) ※シークレット

AIR-CON BOOM BOOM ONESAN

henrytennis

バスクのスポーツ

MellMell

CARATORIUM

〈出店〉

キッチン前田

