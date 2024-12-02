第13弾は「BLACK FLYS」とコラボ！HAN-KUN「15周年記念」
レゲエ Dee Jayでもあり、湘南乃風のメンバーとしても活動中のHAN-KUNがメジャーデビュー15周年を記念し、15のブランドとのCOLLABORATION ITEMを展開中。
HAN-KUN「15周年記念」
レゲエ Dee Jayでもあり、湘南乃風のメンバーとしても活動中のHAN-KUNがメジャーデビュー15周年を記念し、15のブランドとのCOLLABORATION ITEMを展開中。
その第13弾として、カリフォルニアでサーフカルチャーの聖地サンクレメンテにて生まれたアイウェアブランド「BLACK FLYS」とのCOLLABORATIONが決定。
細身のボスリントンタイプのフライサイラスはオンオフを問わず様々なアウトフィットに合わせやすいモデル。
日常使いはもちろん、夏のレジャーでも活躍する汎用性の高いサングラスです。
テンプル部分にはHAN-KUNオリジナルロゴや、レンズの左上部分にはMMRのロゴが刻印されており、オリジナル感と高級感もある商品に仕上がりました。
HAN-KUN 15th ANNIV.×BLACK FLYS FLY SILAS限定デザインの巾着も一緒にお届け。
【アイテム】
◆HAN-KUN 15th ANNIV.×BLACK FLYS FLY SILAS 17,800円
※Tax in
【販売期間】2024年11月30日(土)12:00〜
※在庫がなくなり次第終了
【受付サイト】TVAM Store「HAN-KUN」
https://tvamstore.com/sp/shop.asp?cd=300
BLACK FLYS×HAN-KUN_4
BLACK FLYS×HAN-KUN_9
■ハンクン／HAN-KUN
湘南乃風のメンバーでもあり、レゲエ Dee Jayとしても活動するHAN-KUN。
メジャーデビュー15周年を記念して2024年4月7日(日)東京・日比谷野外大音楽堂・2024年4月20日(土)大阪・服部緑地野外音楽堂にて『HAN-KUN 15th ANNIVERSARY LIVE 〜A-RI-GA-TO〜』を開催し、2024年7月9日(火)には『「The REGGAE ORCHESTRA」HAN-KUN 15th Anniversary Special Live』を開催。
Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.
The post 第13弾は「BLACK FLYS」とコラボ！HAN-KUN「15周年記念」 appeared first on Dtimes.