ハワイアンテイストのグルメバーガー&サンドウィッチレストラン「クア・アイナ」の期間限定メニューとして人気を博している「クリスマスパンケーキ」が2024年も登場。

特製ベリーソースの甘酸っぱさが、ほんのり甘いパンケーキと相性抜群のホリデーシーズンの楽しい雰囲気にぴったりなメニューです☆

クア・アイナ「クリスマスパンケーキ」

価格:単品 1,200円(税込)/ドリンクセット 1,500円(税込)/ドリンク&フレンチフライセット 1,650円(税込)

販売期間:2024年12月2日(月)〜12月25日(水)

販売店舗:日本国内のクア・アイナ ※一部店舗を除く

「クア・アイナ」に、この時期だけの人気メニュー「クリスマスパンケーキ」が2024年も登場!

特製ベリーソースの甘酸っぱさが、ほんのり甘いパンケーキと相性抜群のホリデーシーズンの楽しい雰囲気にぴったりなメニューです。

クリスマスをイメージしたパンケーキは、真っ白なホイップクリームが雪化粧されたクリスマスツリーのよう。

全5種(ストロベリー・ラズベリー・ブラックベリー・ブルーベリー・クランベリー)のベリーが華やかにパンケーキを彩ります☆

ハワイアンナチュラルティー

価格:単品 380円(税込)

※ハンバーガー、パンケーキのセットドリンクに選択可

※ホットのみの提供

発売日:2024年12月2日(月)よりレギュラーメニューとして販売

フレーバー:全3種(マンゴーピーチ、パッションフルーツオレンジ、アイランドブレックファースト)

一切農薬などを使わず、サスティナブルな農法で大切に育てられた、米国農務省認定のUSDAオーガニック茶葉のみを使用した、ハワイ生まれの「ハワイアンナチュラルティー』が新登場。

「厳選された食材で作った最高のメニューをカジュアルな雰囲気で提供する」というクア・アイナのこだわりにぴったりであることから、レギュラーメニューに加わることとなりました。

ハワイ現地で人気No.1の「マンゴーピーチティー」に加え、「パッションフルーツオレンジティー」「アイランドブレックファーストティー」の全3種のフレーバーをラインナップ。

「ハワイアンナチュラルティー」は単品でも、ハンバーガーやパンケーキとのセットドリンクとしても選ぶことができます。

マンゴーピーチティー

ハワイ現地でも人気ナンバーワンの「マンゴーピーチティー」

マンゴーのほのかな甘さとピーチの甘い香りが特徴です。

パッションフルーツオレンジティー

「クア・アイナ」のメニューとも相性抜群な「パッションフルーツオレンジティー」

パッションフルーツと一緒に爽やかなオレンジの香りも楽しめます。

アイランドブレックファーストティー

香り高く濃厚な味わいの「アイランドブレックファーストティー」

芳ばしいアッサムと深みのあるダージリンの茶葉がブレンドされています。

特製ベリーソースの甘酸っぱさが、ほんのり甘いパンケーキと相性抜群なクリスマスシーズン限定メニュー。

クア・アイナにて2024年12月25日までの期間限定で販売されている「クリスマスパンケーキ」の紹介でした☆

