7日(日本時間8日)の行われる『UFC310』でUFCデビュー戦にして、フライ級タイトルマッチに臨む総合格闘家の朝倉海が現地メディア『TMZスポーツ』のインタビューに応じた。

同メディアのネット記事では、朝倉がMLBで今季世界一に輝いたドジャースで活躍する大谷翔平投手について言及したことに注目し、「ヘイ、ショウヘイ……僕の試合を見に来てよ!」とタイトルで記事を掲載した。

■「オオタニを連れて行くことさえできれば……」

朝倉はインタビューの中で「自分のことを格闘技界の大谷翔平だと思っていますか?」との質問を受けると、「No,He is special.(いいえ、彼は特別です)」と回答。「Japanese people everybody knows him.Everyday....big news...on TV.(日本の人は全員彼を知っていますし、毎日テレビでも大きく取り上げられています)」と、大谷の日本での人気ぶりについて語った。また、朝倉はインタビューアーからの質問に対し大谷とは会ったことがないと回答し、「僕の試合を見にきてほしいですね、ぜひ」と、大谷に自身のデビュー戦を現地で観戦ほしいと呼びかけた。朝倉はほかにも「今回初めて僕の試合を見る人も多いと思うんですけど、僕は誰よりも派手な試合をする自信があるので。僕の試合を見てくれれば、絶対に僕のファイトスタイルを好きになってもらえる自信がある」と現王者アレッシャンドリ・パントージャとの対戦に自信を語った。『TMZスポーツ』は「ショウヘイが格闘技ファンかどうかは不明だが、UFCのイベントでトップアスリートを含むビッグスターを見かけるのは日常茶飯事だ」と来場の可能性について言及。朝倉の発言を受けて、現地メディア『Athlon Sports』は、「彼(朝倉)はオオタニをアリーナに連れて行くことさえできれば、オオタニを格闘技ファンに変えることができると確信している」と報じている。