携帯電話やデジタルオーディオ端末等のアクセサリー商品を企画・製造・販売まで手掛けるスマートフォンアクセサリーブランド「PGA」

今回は、PGAが展開する「ストラップホルダー付 ショルダーストラップ」の「ミッキーマウス」「ドナルドダック」「くまのプーさん」「エイリアン」「マーベル」デザインを紹介します☆

PGA ディズニー「ストラップホルダー付 ショルダーストラップ」

価格:各1,980円(税込)

販売場所:Dtimes公式通販『Dtimes Store』Amazon店など

PGAが展開する、ストラップホルダーをケースに挟むだけで、簡単にストラップを取り付けられるショルダーストラップ。

お気に入りのケースに挟むだけで、ショルダータイプに切り替え可能な便利グッズです。

ディズニーキャラクターがデザインされたショルダーストラップは、首掛けでの長さ調整も可能。

手持ちのスマートフォンを、よりかわいくおしゃれに見せてくれるグッズを紹介していきます!

ミッキーマウス

お馴染みの赤いズボンを履いた「ミッキーマウス」の後ろ姿をデザイン。

ショルダー部分は黒を基調としたデザインで、ロゴがあしらわれています。

「ミッキーマウス」が大きくデザインされた、存在感抜群のグッズです。

ドナルドダック

トレードマークの帽子がちょこんとのった「ドナルドダック」

ショルダー部分に描かれた、真上から見ているような「ドナルドダック」もポイントです。

ふわふわでかわいらしいおしりが見える、「ドナルドダック」のショルダーストラップです。

くまのプーさん

大きく両手をあげた「くまのプーさん」の後ろ姿が描かれたグッズ。

ショルダー部分には、楽しそうな表情を浮かべる「プーさん」も。

落ち着いた色合いで仕上げられたグッズです。

エイリアン

「トイ・ストーリー」のキャラクター「エイリアン」の後ろ姿をデザインしたショルダーストラップ。

ショルダー部分には「ウッディ」や「バズ・ライトイヤー」「ハム」といった、「トイ・ストーリー」シリーズに登場するキャラクターもデザインされています。

まんまるとかわいらしい「エイリアン」のフォルムに癒されるグッズです。

マーベル

レッドを基調として「マーベル」のロゴを大きくデザイン。

ショルダー部分には「アイアンマン」「スパイダーマン」「キャプテン・アメリカ」「ハルク」といった、「アベンジャーズ」のメンバーがデザインされています。

ブラックのストラップにヒーローカラーが映える、クールなグッズです!

「ミッキーマウス」「ドナルドダック」「くまのプーさん」「エイリアン」「マーベル」がデザインされたショルダーストラップ。

PGA「ストラップホルダー付 ショルダーストラップ」は、Dtimes公式通販『Dtimes Store』Amazon店などにて販売中です☆

