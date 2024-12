セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年11月22日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「スティッチ」 LLぬいぐるみ おどろきVer.を紹介します☆

セガプライズ ディズニー「スティッチ」 LLぬいぐるみ おどろきVer.

登場時期:2024年11月22日より順次

サイズ:全長約30×20×38cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

両手を口元にあてて、おどろきの表情を見せる「スティッチ」

おどろいた様子を立ち姿で再現した、大きなサイズのぬいぐるみがセガプライズから登場です☆

大きな耳も上にあげ、全身で感情を表現しているよう。

目を見開いてこちらを見つめています。

びっくりしている姿もかわいらしいぬいぐるみです!

おどろく「スティッチ」の姿を再現した大きなぬいぐるみ。

セガプライズの「スティッチ」 LLぬいぐるみ おどろきVer.は、2024年11月22日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

