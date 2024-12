セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年11月22日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』 マスコット “ズオウとヒイタチ”を紹介します☆

セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 マスコット “ズオウとヒイタチ”

登場時期:2024年11月22日より順次

サイズ:全長約7×5×10cm

種類:全4種(プー(眠り)、ズオウ、ヒイタチ、プー)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

「くまのプーさん」たちのマスコットがセガプライズに登場。

『ズオウとヒイタチ』の楽曲に登場する、「ズオウ」と「ヒイタチ」もラインナップされます!

プー(眠り)

パジャマと帽子を身につけ、眠っている「くまのプーさん」

ぽっかりとお口を開きながら目を閉じる、気持ちよさそうな表情がポイントです☆

ズオウ

『ズオウとヒイタチ』に登場する「ズオウ」は、ゾウのようなキャラクター。

個性的なピンクとブルーのカラーリングに、リボンやチュチュを身につけた姿が特徴的です。

ヒイタチ

『ズオウとヒイタチ』に登場する、イタチのようなキャラクターの「ヒイタチ」

ピンクの体に赤い斑点が目を引く、個性的な姿をしています!

プー

「くまのプーさん」は、起きているバージョンもラインナップ。

にっこり笑顔のパジャマ姿がかわいらしいマスコットです☆

「くまのプーさん」と『ズオウとヒイタチ』に登場するキャラクターたちのマスコット。

セガプライズの『くまのプーさん』 マスコット “ズオウとヒイタチ”は、2024年11月22日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

