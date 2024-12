.ENDRECHERI./堂本剛、名バラード「街」リアレンジver.の配信リリースが決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「シンガーソングライターとしてデビュー作として書いた曲。優しく強く生きることを夢を語るように歌う楽曲です」(.ENDRECHERI./堂本剛)

.ENDRECHERI./堂本剛が、12月1日に武道館にて開催された「Act Against Anything VOL.3『THE VARIETY 29』」に出演し、名バラード「街」のリアレンジバージョン「Machi….」を初披露。同曲を12月11日に配信シングルとしてリリースすることが決定した。

2002年に堂本剛がシンガーソングライターとして初めてリリースした至極のバラード「街」は、奈良から上京したときの、それまでの自分と東京で活動している自分のそれぞれを想って作った楽曲。

2024年、新しい環境に自らを置いた今、昔の自分から今の自分へのエールソングとして、今まで応援してくれたすべての人に、これからも応援してくれる人にありがとうの気持ちを贈る曲として、今の堂本剛がリアレンジした「Machi….」が配信リリースされる。

ジャケット写真は堂本剛自身が感謝の想いを込めて撮影した花束。まるで堂本剛本人から花束を直接受け取っているような、あたたかい気持ちになれるアートワークとなっている。

12月2日から特典付きPre-add/Pre-save(配信予約)の受付もスタート。Apple MusicまたはSpotifyにて、配信予約をした人には“「Machi….」スペシャル待受画面”がプレゼントされる。

【「Act Against Anything VOL.3『THE VARIETY 29』」ライブレポート】

チャリティプロジェクト「Act Against Anything VOL.3『THE VARIETY 29』」にて、トリを務めた.ENDRECHERI.。イベントの発起人である岸谷五朗や寺脇康文と「皆さんがこういったチャリティイベントを続けていらっしゃるということがとても意味のあることだと思います。平和も愛も実行することが大切なので、皆さん一人ひとりの想いやアクションはいろいろなところに繋がるのではないかと思っています」とイベントへの想いをトークしたあと、自らのステージへ。

「いつも音楽を作る上で込めている想いが3つあります。命、平和、愛です。2度とないたった今を感じながら聴いていただければと思います」と語り、10分以上にわたる圧巻のセッションで会場を盛り上げ、続く「LOVE VS. LOVE」は日本語詩を交えたスペシャルバージョンで歌唱した。

その後「シンガーソングライターとしてデビュー作として書いた曲で、当時の葛藤や戦いが歌詩に込められており、痛みだけは忘れたくないんだと何度も訴えます。優しく強く生きることを夢を語るように歌う楽曲です」と語ったニューアレンジバージョンの「Machi….」を初披露! モニターに現れた「Machi….」という曲名と、ソウルフルな新アレンジをサプライズで耳にして、客席はざわつきと共に感動の面持ちで聴き入るファンの様子が伺えた。

<セットリスト>

Session

LOVE VS. LOVE

Machi….

リリース情報

2024.12.11 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Machi….」

