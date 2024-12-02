#Amazonブラックフライデー から暮らしをコスパよく守る。Ankerの防犯カメラはソーラー充電できて配線不要
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2024年11月29日0時から12月6日23時59分まで｢Amazonブラックフライデー｣を開催中。
現在、ソーラーパネル一体型の屋外カメラ「Eufy Solar Wall Light Cam S120」や、災害時に活躍してくれる100W折りたたみ式ソーラーパネルとセットになったポータブル電源「Solix C1000 Portable Power Station with Anker Solix PS100 Compact Portable Solar Panel」など、Ankerの防犯・防災アイテムがお得に登場しています。
セール期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することで最大12％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！
なお、以下の表示価格は2024年12月2日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
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Anker製ソーラーパネル一体型の屋外カメラが25％オフに！ 今すぐ始められる防犯対策を暮らしに取り入れよう
Anker Eufy Solar Wall Light Cam S120 (屋外カメラ) 【ソーラーセキュリティカメラ/防犯カメラ/ワイヤレス対応 / 2K / 連続給電可能/自動点灯/AI動作検知 / IP65 / スポットライト/追加料金不要】
11,243円
（25％オフ）
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Anker Eufy SoloCam S340（屋外カメラ）【 ソーラー充電 / 360°撮影可能/パンチルト / 460万超高画素 / 3K画質 / 防犯カメラ/防犯対策/デュアルレンズカメラ / 8倍ズーム / ワイヤレス対応/連続給電可能/バッテリー搭載 / 2.4 GHz Wi-Fi / IP65 防水防塵/追加料金不要 】
19,992円
（20％オフ）
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災害時に活躍してくれる！ 100W折りたたみ式ソーラーパネルとセットになったポータブル電源が43％オフ
Anker Solix C1000 Portable Power Station with Anker Solix PS100 Compact Portable Solar Panel 1056Whポータブル電源と100W折りたたみ式ソーラーパネルセット AC充電58分 定格1500W 長寿命10年 リン酸鉄 コンパクト パススルー アプリ操作可能 持ち運び便利 太陽光発電セット キャンプ 防災
96,900円
（43％オフ）
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Anker Solix C1000 Portable Power Station ポータブル電源 1056Wh 日本限定カラー 58分満充電 高出力AC(定格1500W / 瞬間最大2000W / SurgePad 2000W, 6ポート) 長寿命10年 リン酸鉄 コンパクト設計 拡張バッテリー対応(別売り) パススルー機能 アプリ遠隔操作 防災安全協会推奨 (ベージュ)
79,900円
（43％オフ）
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Anker Solix C300 Portable Power Station ポータブル電源 288Wh 小型軽量 1.1時間満充電 高出力AC(定格300W / 瞬間最大600W / SurgePad 500W, 3ポート) ストラップ付属 アプリ遠隔操作 リン酸鉄 蓄電池 ポータブルバッテリー ソーラーパネル対応 キャンプ アウトドア 車中泊 停電対策 防災 (ダークグレー)
23,990円
（31％オフ）
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Ankerの完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore Liberty 4」が33％オフの特価に！ 定番商品はセール中に入手
Anker Soundcore Liberty 4（Bluetooth 5.3）【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / 3Dオーディオ / ワイヤレス充電/マルチポイント接続/外音取り込み / 最大28時間再生 / ハイレゾ / IPX4防水規格 / ヘルスモニタリング/PSE技術基準適合】ミッドナイトブラック
9,990円
（33％オフ）
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Anker Soundcore Sleep A20 （ワイヤレスイヤホン Bluetooth 5.3）【睡眠用/完全ワイヤレスイヤホン / IPX4防水規格 / 最大55時間音楽再生 / 専用アプリ対応/睡眠時モニタリング/コンパクト/軽量設計/PSE技術基準適合】サンドベージュ
12,990円
（25％オフ）
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Anker Soundcore Space Q45（Bluetooth 5.3 ワイヤレス ヘッドホン）【最大65時間音楽再生 / ウルトラノイズキャンセリング2.0 / LDAC/ハイレゾ対応 (ワイヤレス/有線) / マルチポイント対応/外音取り込み/マイク内蔵】 ブラック
10,990円
（27％オフ）
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Anker Soundcore 2 (USB Type-C充電 12W Bluetooth 5 スピーカー 24時間連続再生)【完全ワイヤレスステレオ対応/強化された低音 / IPX7防水規格 / デュアルドライバー/マイク内蔵】(ブラック)
3,990円
（33％オフ）
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Ankerといえば小型の急速充電器。プラグ部分を折りたためるシンプルな65WのPD充電器が38％オフ！
Anker Nano II 65W (PD 充電器 USB-C)【独自技術Anker GaN II採用/PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】MacBook PD対応Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 (ブラック)
2,790円
（38％オフ）
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Anker Prime Wall Charger (67W, 3 ports, GaN) (ホワイト)
5,490円
（35％オフ）
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Anker Prime Wall Charger (100W, 3 ports, GaN) (ブラック)
6,990円
（30％オフ）
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大容量のモバイルバッテリーも特価に！ 9600mAh・65W 出力対応モデルが33％オフで災害時にも活躍してくれますよ
Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W) (モバイルバッテリー 10000mAh 最大22.5W出力 USB-C & USB-C ケーブル付属 ディスプレイ搭載) 【USB PD/PowerIQ搭載/PSE技術基準適合】iPhone 16 / 15 Android iPad その他各種機器対応 (ブラック)
2,590円
（26％オフ）
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Anker Prime Power Bank (9600mAh, 65W, Fusion) (9600mAh 65W出力モバイルバッテリー搭載 65W出力USB充電器)【独自技術Anker GaNPrime採用/USB Power Delivery対応/PSE技術基準適合/USB-C入力対応 / 65W出力】iPhone MacBook Android その他機器対応
9,990円
（33％オフ）
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Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In USB-C ケーブル) (10000mAh 30W出力モバイルバッテリー搭載 30W出力USB充電器) / LEDディスプレイ搭載/USB-Cケーブル一体型/コンセント一体型/折りたたみ式プラグ 1台3役 / iPhone 16 / 15 Android iPad その他各種機器対応 (ブラック)
5,790円
（28％オフ）
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＞＞Ankerのセール対象商品一覧を見る
また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
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Source:｢Amazonブラックフライデー｣