沖縄県浦添市を巡る！てだこウォーク2025

「てだこウォーク2025」を2025年2月15日(土)に沖縄県浦添市の浦添カルチャーパーク内てだこ広場をメイン会場とし、開催します。

てだこウォーク2025

開催日時 : 2025年2月15日(土)

会場 : 浦添カルチャーパーク内 てだこ広場

(〒901-2103 沖縄県浦添市仲間1丁目9)

アクセス : 〈ゆいレール〉

浦添前田駅 下車 徒歩約20分

〈路線バス〉

浅野浦バス停(21・88・90・98・112・190)

美術館前バス停(55・56・256)

※大会当日は一部の駐車場が使用できなくなり

大変混雑が予想されます。

公共交通機関を利用ください。

※無料シャトルバスを運行予定です。

参加費 : 大人…1,000円(税込)

中・高校生…500円(税込)

小学生以下…無料

※追加料金なしで複数のコースにお申込み(参加)できます。

※クリーンウォーク&ナイトコースはどなたでも参加費無料(申込必須)

参加条件 : 健康な方であればどなたでも参加可能

小学生以下は保護者(引率者)同伴

主催 : てだこの都市・浦添「あまくま歩っちゅん浪漫ウォーク」実行委員会

浦添市/浦添市教育委員会

※「てだこ」とは、太陽の子という意味です。

てだこウォーク2025

■申込方法

事前受付(当日申込はできません。

期間内に申込みできます)

受付期間:2024年12月1日(日)〜2025年1月31日(金)

(1) 直接窓口での申込

○ANA ARENA 浦添 (浦添市民体育館) 1F (9:00〜20:30/定休日除く)

○ANAまじゅんらんど浦添 (9:00〜21:30/定休日除く)

○浦添市観光協会/浦添市産業振興センター結の街4F (9:00〜18:00/土日祝日・年末年始を除く)

○浦添グスク・ようどれ館 (9:00〜17:00/月曜・年末年始を除く)

※浦添市役所本庁舎でのお申込みは受付しておりません。

(2) スポーツエントリーからのお申込み(インターネット・電話・FAX)

○インターネット

https://www.sportsentry.ne.jp/ (24時間受付、最大50名まで申込可能)

※参加費のほか、手数料(220円〜)がかかります。

参加費のお支払いをもって受付完了となります。

○電話

0570-039-846(10:00〜17:00(土・日・祝日除く)ガイダンスに従って申込みできます。

※通話料は申込者負担です。

IP電話、PHS、ケーブルテレビ電話、海外からの電話は繋がりません。

※オペレーターがお支払いに関する案内をしますので、メモを用意ください。

※参加費のほか、手数料(300円〜)がかかります。

参加費のお支払いをもって受付完了となります。

○FAX

0120-37-8434(24時間受付)

※専用FAX用紙に必要事項を記入の上、申込みできます。

FAX用紙はスポーツエントリーホームページからダウンロードしてください。

※参加費のほか、手数料(300円〜)がかかります。

参加費のお支払いをもって受付完了となります。

●スポーツエントリーで申込をされた方は大会当日受付にてゼッケンが渡されます。

ウォーキング風景 1

〈内容〉

(1) 20kmコース 8:45出発式 9:00出発

【太陽(てぃーだ)らんまん浦添・首里探索コース】

●コース説明

当大会内で一番距離が長く、起伏も多いコースです。

浦添市内の市街地や隣接する那覇市首里の歴史的な観光スポットを巡ります。

自治会のおもてなしやJICA沖縄施設内を通過等、バラエティに富んだ内容となっています。

JICA沖縄施設内のOIC食堂では、特別価格で昼食が楽しめます。

●見どころ

浦添市美術館、JICA沖縄、金城町の石畳道、首里城守礼門、龍潭池、当山の石畳道

(2) 10kmコース

1. 9:15出発式 9:30出発

2. 9:45出発式 10:00出発

3. 10:15出発式 10:30出発

【浦添街歩きとキャンプ・キンザーを巡るコース】

●コース説明

通常は立ち入ることができない米軍基地のキャンプ・キンザー、浦添の繁華街である屋富祖エリアなどを含む浦添の街歩きコースです。

起伏も多少ありますが、キャンプ・キンザー内での飲食も可能なので、休憩を取りながら無理なく挑戦することができます。

●見どころ

キャンプ・キンザー、屋富祖通り

(3) 3kmコース 10:45出発式 11:00出発

【てだこわくわく冒険コース】(ファミリーコース)

●コース説明

てだこホール周辺を家族や友人と一緒に散歩しながらビンゴやクイズを楽しむコースです。

普段は見過ごしてしまうようなものに目を向け、ゆっくりと楽しんでみてください。

このコースは段差がないため、車椅子やベビーカーを使っての参加も可能です。

●見どころ

浦添市美術館、てだこチョウハウス、安波茶樋川、浦添グスク・ようどれ館、仲間樋川、JA農協まつり

(4) 5kmコース 11:45出発式 12:00出発

【浦添の歴史を巡るグスクコース】

●コース説明

浦添の歴史や文化をぎっしりと詰め込んだ定番のコース。

浦添八景に指定されている浦添城跡、浦添ようどれ、ワカリジー、安波茶橋、浦添市美術館を巡ります(多少の起伏はありますが、距離が5kmと短く、高台からの絶景を楽しめます)。

浦添市の史跡を説明する歴史ガイドあり!

●見どころ

浦添市美術館、てだこチョウハウス、安波茶樋川、安波茶橋、浦添大公園南エントランス、ワカリジー、浦添城跡、浦添ようどれ、JA農協まつり

(5) 約2Km 13:45出発式 14:00出発

【てだこクリーンウォーク】※参加費無料!

●コース説明

「“ひろう”という体験を通じて、“すてない”気持ちを育てたい」

ウォーキングを楽しみながら街の環境美化について考えるきっかけや気づきが得られます。

清掃ツールの貸出があるので、気軽に参加いただけます。

ゴミ集積拠点に拾ったゴミをお持ちいただいた参加者には記念品を贈呈します。

●お知らせ

※清掃ツール(トング・ゴミ袋)を貸出します。

※コース設定はありません。

各自にて会場周辺をウォーキングしながらゴミ拾いをしていただくコースです。

クリーンウォーク

(6) 4.5kmコース 17:15出発式 17:30出発

【浦添の夜景を望むナイトコース】※参加費無料!

●コース説明

沖縄三大夜景に認定された浦添の夜景を眺めながらのコース。

浦添大公園の高台から華やかな市街夜景を楽しめます。

(コース中には外灯がない場所もあるため、ライトを持参してください。)

●見どころ

浦添城跡、浦添大公園展望台

