第47期生前期募集エントリー受付開始！松下政経塾

松下政経塾「第47期生前期募集エントリー受付」

松下政経塾では、2026年4月入塾の新入塾生(第47期生)前期募集のエントリー受付を2024年12月2日(月)から開始。

【エントリー・募集要項】

https://www.mskj.or.jp/entry/admission.html

塾生に求められるのは、理想社会のビジョンを描き、その実践者になることです。

自修自得・現地現場の研修方針のもと、自ら現場に赴き、問題の本質や解決策を探り、次にどこに行き何を学ぶかを自分で研修を組み立てながら社会課題の解決に向けて活動していきます。

在塾中は「生活の心配なく、研修に打ち込んでほしい」という松下幸之助の思いから授業料は無料、松下政経塾が研修・研究の資金をサポートします。

卒塾生は40年余で300名を超え、政治家・企業経営者・社会起業家・教育者・研究者など、さまざまな分野で活躍しています。

■募集要項

【応募年齢】※学歴・国籍:不問

新卒選考 :2026年3月に大学・大学院を卒業(修了)見込みの方

※就業経験のある方は「社会人選考」となります

社会人選考:22歳〜35歳の方(エントリー時点)

【研修期間】

原則4年

※2年目修了以降、審査を経たうえで、卒塾時期を自身で選択することができます。

【処遇】

資金及び寮の居室を提供します。

在塾中は塾の活動に専念していただきます(兼職禁止)。

[資金]研修・研究に必要な資金をサポートします。

約270万円〜500万円/年間

※研修課程(基礎/実践)および研究・研修実績の評価により異なります。

寮費(3,500円/月)と食費は各自にて負担いただきます。

[住居]全寮制(松下政経塾敷地内)

【詳細・エントリー】

募集期間:2024年12月2日(月)〜2025年2月16日(日)まで

■説明会・見学会の案内(無料)

◇説明会

【東京会場】

日時 : 2024年12月6日(金)19:00〜20:30(受付開始 18:45)

開催場所 : TFSビジネスラウンジ

〒160-0004 東京都新宿区四谷3-11 山一ビル4F

アクセスマップ: https://tfs-biz.jp/index.html#access

【大阪会場】

日時 : 2025年2月1日(土)10:00〜11:30(受付開始 9:45)

開催場所 : TKPガーデンシティ大阪梅田 ミーティングルーム10D

〒530-0057 大阪府大阪市福島区福島5-4-21

TKPゲートタワービル10階

アクセスマップ: https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/gc-osaka-umeda/access/

【オンライン】

日時 : 2024年12月18日(水)19:00〜20:00

2025年2月13日(木)19:00〜20:00

詳細・お申込み: https://www.mskj.or.jp/event/43693.html

◇見学会

日時 : 2025年1月12日(日)14:00〜16:00(受付開始 13:30)

開催場所 : 松下政経塾

〒253-0033 神奈川県茅ケ崎市汐見台5-25

アクセスマップ: https://www.mskj.or.jp/access/index.html

詳細・お申込み: https://www.mskj.or.jp/event/43838.html

