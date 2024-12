AI用次世代半導体の製造工程に対応！マイセック「高温ガスチューブヒーター」

マイセックは、半導体製造工程などで使用される高温ガスチューブヒーターを開発し、2025年1月から販売を開始する予定です。

マイセック「高温ガスチューブヒーター」

電圧 :100[V]

電力 :250[W]

最高使用温度 :300[℃]

寸法 :1.56m

販売価格 :オープン価格

実用新案登録番号:3209680

昨今、人工知能(AI)の急速な普及に伴い、AI向け半導体の製造に対応したガスチューブヒーターの需要が増大しています。

従来の半導体製造工程では、200℃の温度制御が必要でしたが、AI用次世代半導体の製造工程では、より高温な250℃での温度制御が求められます。

マイセックは、AI用次世代半導体の製造工程に対応し、さらに均熱性に優れた高温ガスチューブヒーターを開発しました。

高温ガスの移送工程では、これまで配管に各種ヒーターを後付けする方法が主流でしたが、この方式では取付けのばらつきにより、均熱性の確保が難しいという課題がありました。

しかし、今回開発した高温ガスチューブヒーターは、新たに開発された最高使用温度300℃の電気ヒーターをフレキシブル配管に直接編み込むことで、熱伝導性を向上させ、配管内部の温度ムラを低減することに成功しました。

均熱性の確保は、配管内のガスの結晶化防止にも貢献し、生産効率の向上に繋がります。

ヒーターを配管に直接編み込む技術は、実用新案権(実用新案登録第3209680号)を取得したマイセック独自の技術です。

この製法により、従来にない250℃という高温での温度制御と均熱性の確保に成功しました。

ヒーター編込み写真

■省スペース設計・低表面温度を実現

軽量で断熱性に優れた断熱材のエアロゲルを使用することで、断熱効果を向上させ、断熱材を含めたチューブ外径35mmに抑え、従来の後付けヒーターよりも省スペース設計に成功しました。

また、チューブヒーターの表面温度を80℃以下に抑えることで、他設備への熱影響の低減にも貢献しています。

温度テストグラフ

