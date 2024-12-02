ÎëÌÚ°¦Íý¡¢¥·¥É¥Ë¡¼Ì¤¸ø³«¥«¥Ã¥ÈËþºÜ¡¡Âî¾å¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡õÆÃÊÌÈÇDVDÈ¯Çä
¡¡²Î¼ê¡¦ÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚ°¦Íý¡Ê30¡Ë¤¬¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥·¥É¥Ë¡¼¤Ç»£±Æ¤·¤¿Ì¤¸ø³«¥«¥Ã¥È¤ò½¸¤á¤¿¡Ö4·î»Ï¤Þ¤ê2025Âî¾å¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡×¤¬¡¢2025Ç¯2·î22Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢»£±ÆÉ÷·Ê¤äÉñÂæÎ¢±ÇÁü¤ò¼ý¤á¤¿ÆÃÊÌÈÇ¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°DVD¥»¥Ã¥È¤â¸ÂÄêÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌ¤¸ø³«¥«¥Ã¥È¡ÄÎëÌÚ°¦Íý¡¢Ã»¥Ñ¥ó¤«¤éÇò¤¯µ±¤¯ÂÀ¤â¤â¤¢¤é¤ï
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¸½ºßÈÎÇäÃæ¤Î¡Ö1·î»Ï¤Þ¤êÊÉ³Ý¤±¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡×¤ÎÌ¤¸ø³«¥«¥Ã¥È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢A5¥µ¥¤¥º¤ÎÂî¾å¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥Ç¥¹¥¯¤Ë¤â¾þ¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¥·¥É¥Ë¡¼¤ÎÈþ¤·¤¤É÷·Ê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÎëÌÚ¤Î¼«Á³ÂÎ¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃÊÌÈÇ¤Ë¤Ï¡¢Ìó25Ê¬´Ö¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¡¢HMV¡õBOOKS¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤äÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¡£
¡¡È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï2025Ç¯3·î22Æü¤ËÅìµþ¡¦ÃÓÂÞ¤Ç³«ºÅÍ½Äê¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌ¤¸ø³«¥«¥Ã¥È¡ÄÎëÌÚ°¦Íý¡¢Ã»¥Ñ¥ó¤«¤éÇò¤¯µ±¤¯ÂÀ¤â¤â¤¢¤é¤ï
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¸½ºßÈÎÇäÃæ¤Î¡Ö1·î»Ï¤Þ¤êÊÉ³Ý¤±¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡×¤ÎÌ¤¸ø³«¥«¥Ã¥È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢A5¥µ¥¤¥º¤ÎÂî¾å¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥Ç¥¹¥¯¤Ë¤â¾þ¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¥·¥É¥Ë¡¼¤ÎÈþ¤·¤¤É÷·Ê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÎëÌÚ¤Î¼«Á³ÂÎ¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃÊÌÈÇ¤Ë¤Ï¡¢Ìó25Ê¬´Ö¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¡¢HMV¡õBOOKS¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤äÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¡£
¡¡È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï2025Ç¯3·î22Æü¤ËÅìµþ¡¦ÃÓÂÞ¤Ç³«ºÅÍ½Äê¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£