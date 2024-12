フリューは11月29日から2025年2月にかけて、同社のプリントシール(以下、プリ)機専門店・プリのシールふちデザイン・アミューズメント専用景品(以下、プライズ)にて、ポケモンのデザインを展開する。

今回の取り組みのコンセプトは、「I WANT TO BECOME YOUR FAV」。デザインには、ピカチュウ、プリン、カビゴン、アローラロコン、ニンフィア、メタモン、チラーミィ、ワッカネズミが登場し、“メイク”をテーマにしたデザインを3つのコンテンツで展開する。パステルカラーを基調にトレンドの要素を取り入れたフリューならではのオシャレな空間に注目だ。

プリ機専門店『girls mignon』名古屋オアシス21店、SHIBUYA109店をポケモン一色に装飾。全国のプリ機『VERUA』には、ポケモンのシールふちデザインを12月5日より搭載する。さらに、同日よりポケモンのプライズも順次展開。プリ機専門店・プリ機・プライズを同時期展開することで、日々の生活に“ポケモンのいる日常”を届けていく。

『girls mignon』名古屋オアシス21店とSHIBUYA109店では、ポケモンのデザインを店舗入り口や店内の壁一面に展開。リップやマスカラ、マニキュアなどのメイク用品をイメージしたイラストや、パステルカラーで統一されたポケモンが描かれ、オシャレでトレンド感ある空間が魅力となる。さらに、『girls mignon』名古屋オアシス21店では、アイシャドウパレットをイメージしたフォトスポットも設置。ポケモンとの映える空間を楽しめるほか、写真・動画撮影を通してポケモンとの思い出をかわいく残すことができる。

