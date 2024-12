Travis Japanが、12月4日にリリースする2ndアルバム『VIIsual』より新曲「BO$$Y」のミュージックビデオを、12月4日0時にYouTubeで公開することを発表した。Travis Japanは12月4日に、『VIIsual』をCDと配信でリリースするのと同時に、世界へ向けて全編英語詞となる『VIIsual -Global Edition-』も配信でリリースする。

2024年12月4日(水)※配信リリースも同日https://TravisJapan.lnk.to/VIIsualCD[形態]●FC限定盤(2CD+1Blu-ray+1グッズ / 2CD+1DVD+1グッズ)仕様:ワンピースボックス+トールデジパック+ブックレット+グッズ(アクリルミラー)・FC限定盤(2CD+Blu-ray+グッズ)PROJ-1930 / \5,480(税込)・FC限定盤(2CD+DVD+グッズ)PROJ-1931 / \4,980(税込)・収録内容Disc1(CD):共通13曲収録Disc2(CD):ユニット曲3曲Disc3(Blu-ray / DVD):特典映像●初回T盤(1CD+1Blu-ray / 1CD+1DVD)仕様:三方背ケース+デジパック+ブックレット・初回T盤(CD+Blu-ray)UPCC-9006 / \4,480(税込)・初回T盤(CD+DVD)UPCC-9007 / \3,980(税込)・収録内容Disc1(CD):共通13曲収録Disc2(Blu-ray / DVD):特典映像●初回J盤(2CD)仕様:三方背ケース+デジパック+ブックレット・初回J盤(2CD)UPCC-9008/9/ \3,980(税込)・収録内容Disc1(CD):共通13曲収録Disc2(CD):ジュニア時代曲9曲●通常盤 初回プレス(1CD)※初回プレス生産分仕様:三方背ケース+ジュエルケース+ブックレット・通常盤 初回プレス生産限定(CD)UPCC-9010 / \3,300(税込)・収録内容Disc1(CD):共通13曲+ボーナストラック3曲[TRACK LIST]■全形態Disc1(CD・共通13曲+★通常盤限定3曲)01. Crazy Crazy02. Golden Girl03. Sweetest Tune04. Fly Higher05. BO$$Y06. Rush07. Whiskey and Tonic08. T.G.I. Friday Night09. HBD10. Fireflies11. Thrill12. Staying with you13. Underdogs★14. T.G.I. Friday Night -Japanese ver.-★15. Crazy Crazy - Yunosuke Remix★16. BO$$Y - ☆Taku Takahashi (m-flo) Remix[FC限定盤]Disc2(CD)01. Trick! Trick! (宮近・七五三掛・松倉)02. Warm it Up(中村・松田)03. Lonely Stars(川島・吉澤)Disc3(Blu-ray / DVD)・T.G.I. Friday Night -Video Clip-・Sweetest Tune -Video Clip-・Crazy Crazy -Video Clip-・BO$$Y -Video Clip-・Crazy Crazy -Behind the scenes-・BO$$Y -Behind the scenes-・“Trick! Trick!”, “Warm it Up”, “Lonely Stars” -Recording behind the scenes-・VIIsual特別企画 ~憧れのおうちデート~[初回T盤]Disc2(Blu-ray / DVD)・T.G.I. Friday Night -Video Clip-・Sweetest Tune -Video Clip-・Crazy Crazy -Video Clip-・BO$$Y -Video Clip-・T.G.I. Friday Night -Behind the scenes-・Sweetest Tune -Behind the scenes-・Crazy Crazy -Behind the scenes-・BO$$Y -Behind the scenes-・VIIsual -Behind the scenes-・Travis Japan‘s House ~VIIsual選手権~[初回J盤]Disc2(CD)01. Dance With Me 〜Lesson 1〜02. Happy Groovy03. VOLCANO04. Namidaの結晶05. GET ALIVE[先着外付け特典]・初回T盤(Blu-ray/DVD)共通/特典:クリアポスター(B4)・初回J盤/特典:ステッカーシート(A6)・通常盤(初回プレス分)/特典:トレーディングカード7種セット・3形態同時購入特典/ミニポーチ※3形態=初回T盤(BD付またはDVD付のいずれか)+初回J盤+通常盤(初回プレス)FC限定盤(Blu-ray/DVD)共通/特典:フォトカード(A6)[初回封入特典]・初回T盤(BD付/DVD付)/期間限定動画A視聴用シリアルコード・初回J盤/期間限定動画B視聴用シリアルコード・通常盤(初回プレス)/期間限定動画C視聴用シリアルコード動画視聴期間:2024年12月3日(火)正午12:00〜2025年2月28日(金)18:00まで◆2nd ALBUMと同時配信リリース『VIIsual -Global Edition-』世界へ向けたアルバムの全曲英語バージョン2024年12月4日(水)配信