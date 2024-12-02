東方神起、＜20th Anniversary LIVE TOUR 〜ZONE〜＞東京ドーム追加公演決定
東方神起が、日本デビュー20周年記念全国ツアー＜東方神起 20th Anniversary LIVE TOUR 〜ZONE〜＞の追加公演を東京ドームで開催することを発表した。
◆東方神起 画像
11月に発売された20周年記念アルバム『ZONE』を携え、全国8都市19公演のアリーナツアーが11月29日にさいたまスーパーアリーナからスタートし、その初日公演で2025年4月25日、26日、27日の東京ドーム追加公演を行うことがアナウンスされた。
これまで合計30回東京ドーム公演を行い、日本で海外アーティストとしての最多公演数記録を持つ東方神起は、今回の東京ドーム公演で自身の記録をさらに更新し、合計33回となる。
＜東方神起 20th Anniversary LIVE TOUR 〜ZONE〜＞追加公演
2025年4月25日（金）東京ドーム
OPEN 15:30 / START 17:30
2025年4月26日（土）東京ドーム
OPEN 15:00 / START 17:00
2025年4月27日（日）東京ドーム
OPEN 14:00 / START 16:00
■受付対象席種/料金/枚数制限
スーパープレミアムシート ￥26,300（税込）
※1人1公演1枚（ファンクラブ会員ご本人様）
※ファンクラブ継続年数6年目以降（継続回数5回以上）限定
継続年数の確認方法：https://bigeast.smtown-fc.jp/contents/impotant/article/2917
※開場 / 開演時間は変更になる可能性あり
※3歳以上有料、スーパープレミアムシートは3歳未満入場不可。
※公演中は1人で鑑賞する座席となる。また、椅子の上に上がるなどの行為は禁止
※理由の如何を問わず､チケット購入後のキャンセル･変更･払い戻し不可
追加公演詳細：https://toho-jp.net/news/detail.php?id=1121213
20th Anniversary FULL ALBUM『ZONE』
詳細：https://toho-jp.net/discography/
購入：https://tohoshinki.lnk.to/ZONE
■初回限定生産盤［2CD+BD（スマプラ対応）］
20周年記念初回限定超豪華盤
価格：￥22,000（税込） 品番：AVZK-43426〜7/B 仕様：LPサイズBOX仕様、LPサイズPHOTOBOOK（40P×3冊）、ZONE ミニチュアトラック（差し替えステッカー付き）、Bonus Track(A)、Bonus Track(B)、Bonus Track(C)収録
■映像(DVD)付豪華盤［2CD+DVD（スマプラ対応）］
価格：￥11,000（税込）品番：AVCK-43428〜9/B 仕様：JACKET（A）、Bonus Track（A）収録
■映像(Blu-ray)付豪華盤［2CD+BD（スマプラ対応）］
価格：￥11,000（税込） 品番：AVCK-43430〜1/B 仕様：JACKET（A）、Bonus Track（A）収録
■通常盤［2CD（スマプラ対応）］
価格：￥5,500（税込） 品番：AVCK-43432〜3 仕様：JACKET（B）、Bonus Track（B）収録
■Bigeast限定盤（東方神起オフィシャルファンクラブ「Bigeast」限定）［2CD（スマプラ対応）］
価格：￥7,700（税込）品番：AVC1-43434〜5 仕様：JACKET（C）／BOX仕様／Bigeast Ver BOOKLET、Bonus Track（C）収録
▼収録曲
DISC-1 ※全形態共通
INTRODUCTION -ETERNAL ECHOES-
T.R.H.M
ON MY RADAR
PARTY LIKE MADONNA
SWEET SURRENDER
PARFUM
FRESH
うまく言えずにごめんね
LIVE YOUR LIFE
IT’S TRUE IT’S HERE
DAMN GOOD
ARK
DEAREST
DISC-2 ※Bonus Trackは形態により収録される楽曲が異なる
UTSUROI
The Reflex
PARALLEL PARALLEL
No Sympathy
Lime & Lemon
Sentimental Mood
Rebel -Japanese Ver.-＊Bonus Track(A)
Down -Japanese Ver.-＊Bonus Track(B)
Stand by U -ZONE Version-＊Bonus Track(C)
Forever Love -ZONE Version-
▼収録映像（初回限定生産盤／映像（DVD）付豪華盤／映像（Blu-ray）付豪華盤）
SWEET SURRENDER - Video Clip -
DEAREST - Video Clip -
Lime & Lemon - Video Clip -
PARALLEL PARALLEL - Video Clip -
UTSUROI - Video Clip -
Epitaph -for the future - Video Clip -
ZONE - Jacket Off Shot Movie -
SWEET SURRENDER - Video Clip Off Shot Movie -
DEAREST - Video Clip Off Shot Movie -
Lime & Lemon - Jacket Off Shot Movie -
Lime & Lemon - Video Clip Off Shot Movie -
PARALLEL PARALLEL - Jacket Off Shot Movie -
PARALLEL PARALLEL - Video Clip Off Shot Movie -
UTSUROI - Jacket Off Shot Movie -
UTSUROI - Video Clip Off Shot Movie -
Epitaph -for the future-Jacket Off Shot Movie -
Epitaph -for the future-Video Clip Off Shot Movie -
▼全形態共通（初回封入特典）
・ジャケットサイズカード（全6種類中1種ランダム封入）
・シリアルナンバー封入
関連リンク
◆＜東方神起 20th Anniversary LIVE TOUR 〜ZONE〜＞サイト