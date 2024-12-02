＜東方神起 20th Anniversary LIVE TOUR 〜ZONE〜＞追加公演



■公演日程 / 会場2025年4月25日（金）東京ドームOPEN 15:30 / START 17:302025年4月26日（土）東京ドームOPEN 15:00 / START 17:002025年4月27日（日）東京ドームOPEN 14:00 / START 16:00■受付対象席種/料金/枚数制限スーパープレミアムシート ￥26,300（税込）※1人1公演1枚（ファンクラブ会員ご本人様）※ファンクラブ継続年数6年目以降（継続回数5回以上）限定継続年数の確認方法：https://bigeast.smtown-fc.jp/contents/impotant/article/2917※開場 / 開演時間は変更になる可能性あり※3歳以上有料、スーパープレミアムシートは3歳未満入場不可。※公演中は1人で鑑賞する座席となる。また、椅子の上に上がるなどの行為は禁止※理由の如何を問わず､チケット購入後のキャンセル･変更･払い戻し不可追加公演詳細：https://toho-jp.net/news/detail.php?id=1121213