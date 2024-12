ツインズは、介護事業様・医療法人様向けの「ナーシングホーム新規開設相談会」を2025年に開催します。

ツインズ「ナーシングホーム新規開設相談会」

ツインズは、介護事業様・医療法人様向けの「ナーシングホーム新規開設相談会」を2025年に開催。

ツインズは、医療保険適用老人ホーム ナーシングホームの新規開設を、土地探しから運営までトータルサポートする「ナーシングホーム事業」を展開しています。

介護度の高い高齢者と家族が安心して過ごすために。

有限会社ツインズがはじめました。

ツインズのグループ企業である石村組は、地元で70年以上前から地域の建築事業に取り組んでいます。

地域に難病や介護度の高い高齢者が安心して過ごせる場所が圧倒的に足りないという状況を知り、ナーシングホーム事業に2023年より踏み出しました。

■ナーシングホームについて

医療保険適用高齢者住宅 ナーシングホームは、24時間体制で介護・看護サービス提供の環境が整っていることから、医療依存度の高い方、重度の介護が必要な方向けの高齢者住宅です。

超高齢社会を迎え、地域医療の需要が増大しているにも関わらず、圧倒的に不足している、いま最も必要とされている介護施設です。

これからさらに、ナーシングホームの需要が高まると考えられています。

ツインズは、ナーシングホーム事業への参入を検討されている介護事業様・医療法人様のお悩みを解決するべく、土地探しから運営までトータルでサポートします。

■こんな方におすすめです!

・事業参入への土地や建物の初期投資が不安な方

→ツインズが、土地と建物のオーナーとなり、運営事業者様に賃貸で貸し出します。

・最適な土地情報がなかなか見つからない

→運営事業者様の要望の土地をヒアリングさせていただき、最適な土地を提案してもらえます。

・事業運営を行う上での事業収支が分からなくて不安な方

→ツインズが、詳細な事業収支を作成し、運営事業者様に最適な事業提案を行います。

・ナーシングホームの正しい開設方法や運営面が不安な方

→介護施設や多くの建築実績のあるツインズが、ナーシングホームの正しい立ち上げ方法をサポートします。

■土地探しに強いツインズだからこそできる!最適な土地探し

中でも、大きなメリットを感じていただける点として、ツインズが土地と建物のオーナーとなり、運営事業者様にお貸しすることで、スピーディーかつ正確に運営事業者様に、ナーシングホーム開設の提案ができることです。

事業を検討されている方の、一番のネックとなるのは、土地を購入する初期費用ではないでしょうか。

その初期費用をゼロからスタートでき、スピード感のある土地探しと、スムーズな建築提案を行うことがツインズでは可能となります。

ツインズは、不動産業に特に力を入れており、地元京都の土地情報や土地に関するネットワークは豊富に保有しています。

ツインズの厳選した土地情報を、運営事業者様の要望に合わせて提案してもらえます。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 土地探しから運営までトータルサポート!ツインズ「ナーシングホーム新規開設相談会」 appeared first on Dtimes.